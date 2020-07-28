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Tatile gelenler vaftiz sularını bu ilimizden götürüyor

Amasya'da 200 yıllık tarihi yapı içinde, ana kayadan sızan su, Hristiyanlar tarafından kutsal kabul ediliyor. Türkiye'de yaşayan ya da yurt dışından tatile gelenler, Venk Suyu diye bilinen sudan alıp, vaftiz törenlerinde kullanmak için ülkelerine götürüyor
 28 Temmuz 2020 13:10
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Gökmedrese Mahallesi'ndeki mezarlık içinde kalan 200 yıllık tarihi yapıda bulunan kaynak su, Hristiyan dünyasında kutsal kabul ediliyor. Çok sayıda Hristiyan sudan almak için, Gökmedrese Mahallesi'ne geliyor. Türkiye'de yaşayan ya da Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya, Hırvatistan gibi ülkelerden gelen Hristiyanlar, şişelere doldurup, ülkelerine götürdükleri suyu, vaftiz törenlerinde kullanıyor.

Emekli Müze Müdürü Arkeolog Ahmet Yüce, Venk Suyu'nun tarihi Köle Mezarlığı içinde gayrimüslim ve Müslüman mezarlığının orta kısmında yer aldığını belirterek "18'inci yüzyıldan bu yana günümüze kadar kullanılan bir yapı içindeki kutsal suyla gayrimüslimler burada çocuklarını vaftiz ederlermiş. Değişik zamanlarda Hristiyanlar buraya geliyorlar. Kutsal sudan alıp memleketlerine götürüyorlar, onlar için çok önemli bir yapı burası. Hristiyanlar için son derece önemli bir su. Ama bugüne kadar pek bilinmeyen bir yer. Halk arasında kutsal su, Venk Suyu olarak bilinir. Venk kaynak ve değerlendirilmiş kutsal bir alan anlamına geliyor. Yabancı ülkelerden gelen ve Türkiye'de yaşayan Hristiyanlar buraya geliyor. Şişelerle buradan su alıp ülkelerine götürüyor. Yunanistan, Hollanda, İsviçre, Avusturya'ya götürenler oluyor. Götürdükleri suları kendileri içiyorlar, çocuklarının vaftiz törenlerinde kullanıyor. Hristiyanlar için kutsal sayılıyor" dedi.

'TURİZME KAZANDIRILMASI GEREKİYOR'

Yüce, "Herkes burayı merak ediyor. Turizme kazandırılması gereken önemli yerlerden birisi. Karadeniz Bölgesi'nde buna benzer bir kutsal su alanı yok. Burası için bir çevre düzenlemesi yapılması gündemde. Burası taşınmaz kültür varlığı bölgesi. Suyun çoğaltılması ve kaynağının temiz tutulması için değerlendirmeler yapılacak" diye konuştu.

'ÖN PLANA ÇIKARMAK İSTİYORUZ'

Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran da Amasya'da kültür turizminin yanın da inanç turizmi açısından da çok önemli tarihi eserler bulunduğunu belirterek, "Yurt dışından gelen yabancılar bu sudan alıp ülkelerine götürüyorlar. Vaftiz için bu suyu kullanıyorlar. Özellikle bu son dönemde burası ile ilgili bir çalışma yapıp ön plana çıkarmak istiyoruz. Çünkü yabancı turist sayısının artırılmasıyla ilgili hedeflerimiz var. Bu su geçmişte yaşayan Hristiyanların vaftiz suyu olarak kullandıkları bir kaynak. Buraya gelen turistlerde bu bilgiye sahipler ve bu sudan mutlaka alıp ülkelerine götürüyorlar. Yapılması planlanan çalışma ile burası daha derli toplu, su kaynağının daha temiz olduğu bir yer haline getirilecek" şeklinde konuştu.
DHA
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