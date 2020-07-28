Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
|28 Temmuz 2020 13:26
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Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar 'dipten gelen dalga' uyarılarında bulundu.
Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi. Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.
50 GÜNLÜK PLAN
Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.
Yapılan değerlendirmelerde, "Yaz boyunca Anadolu'da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar."
"Diyarbakır'da halaya katılan da, Karadeniz'de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul'a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek.
""Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek" denildiği öğrenildi.
20 BİNLERE DÜŞMELİ
Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
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