1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı

Avrupa ülkeleri koronavirüs salgınında ikinci dalga korkusu yaşarken uzmanlardan oldukça kritik 'Türkiye' uyarısı geldi
 28 Temmuz 2020 13:26
Yazdır
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre; Avrupa ülkelerinde ikinci dalga hazırlığının yapıldığı bu dönemde, Türkiye için de uzmanlar 'dipten gelen dalga' uyarılarında bulundu.

Uzmanlar kışın yeni bir dalga yaşanmaması için bir dizi önlem alınmasını istedi. Hükümette yapılan değerlendirme toplantılarında, uzmanların sonbahar aylarına kadar sürecek bir dizi önlem alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundukları belirtiliyor.

50 GÜNLÜK PLAN

Edinilen bilgiye göre sonbahara kadar 50 günlük plan yapılması gerektiğini dile getiren uzmanlar, özellikle büyükşehirlerdeki ani artışların nedenleriyle ilgili saptamalarda bulundu.

Yapılan değerlendirmelerde, "Yaz boyunca Anadolu'da olan vatandaşlar, sonbaharda büyükşehirlere dönmeye başlayacaklar."

"Diyarbakır'da halaya katılan da, Karadeniz'de yayla şenliklerine giden de sonbaharda İstanbul'a, diğer büyük illere dönecek. İşte onlar, bulaşlarıyla gelecek.

""Dipten gelen dalga diye buna diyoruz. Önlem almazsak, bu sert bir dalgaya dönüşecek" denildiği öğrenildi.

20 BİNLERE DÜŞMELİ

Vaka oranının binde 2,5 olduğu hesabıyla, toplumda 200 bin pozitif olduğu düşünülmesi, bu rakamın 10-20 bine indirilmeden de kışa girilmemesi gerektiği ifade ediliyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
28 Temmuz 2020 14:13		 Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
27 Temmuz 2020 22:18
Bu ilde 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
27 Temmuz 2020 19:59		 Vaka sayıları açıklandı: 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
26 Temmuz 2020 20:01
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
26 Temmuz 2020 17:53		 Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
26 Temmuz 2020 16:40
'Bilim kurulunun çalışmaları Azerbaycan'da da uygulanıyor'
26 Temmuz 2020 16:24		 Bilim Kurulu Üyesi'nden Kurban Bayramı uyarıları
26 Temmuz 2020 14:41
Vakaların arttığı ilde rekor karantina kararı
26 Temmuz 2020 14:17		 Bu ilçede 5 günde 46 pozitif vaka çıktı
26 Temmuz 2020 13:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti14:18 - 'Türkiye'nin hilafet diye bir gündemi yok'14:13 - Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı14:11 - Vergi müfettişi ve serbest muhasebeci tehditle rüşvetten gözaltında14:06 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor14:03 - Mühendis kadrosuna vekaleten görevlendirme yapılabilir mi?
14:03 - Şehit annesinden yürek burkan veda13:53 - Türkiye'nin ilk 'siber güvenlik' lisesi açıldı13:45 - Sivri biberin fiyatı İstanbul'a gelene kadar 4 katına çıkıyor13:40 - Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu13:32 - Hükümlü karısını, virüs testi için getirildiği hastaneden kaçırdı13:29 - Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni
13:26 - Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Bu tesiste virüs için hem ilaç üretiliyor hem de aşı geliştiriliyor13:10 - Tatile gelenler vaftiz sularını bu ilimizden götürüyor13:05 - Jandarma teğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
13:03 - İntihar girişimini çekirdek çitleyerek seyrettiler!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
adana demirspor 1
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 1
gram altının 425 liraya çıkması 2
sağı solu kes 1
kurban bayramı 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
uyku ilacı 1
yeni malatyaspor 1
huylanmak 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam