1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kurban Bayramı'nda da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler
 28 Temmuz 2020 13:29
Yazdır
Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kurban Bayramı'nda huzurevleri ile engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde kalan vatandaşların ailelerinin yanına bir hafta izinli gidebileceğine işaret ederek, "Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye ilişkin önlemleri Türkiye'de henüz vaka çıkmamışken almaya başladıklarını belirterek, vaka görüldüğü andan itibaren de bu kuruluşlara ziyaret kısıtlamasının getirildiğini anımsattı.

Koranavirüs tedbirleri nedeniyle Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerinin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını aktaran Selçuk, "Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, izin kullanacak engelli ve yaşlı vatandaşların izin dönüşlerinde kuruluşlara girişlerini yalnızca vardiya değişim günlerinde yapabileceklerini vurguladı.

İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşlara kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağını aktaran Selçuk, "Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler." bilgisini paylaştı.

Selçuk, 31 Ağustos'a kadar en az 7 gün olacak şekilde sabit vardiya uygulamasına devam edileceğine dikkati çekerek, pandemi sürecinde yaşlıların ve engellilerin yanında olan, gece gündüz demeden onlara yardımcı olan personele özverili çalışmaları için de teşekkür etti.

- Normalleşme Rehberi hazırlandı

Öte yandan, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü de "COVID-19 Normalleşme Rehberi" hazırladı. Engeli ve yaşlılara yönelik yapılan çalışmaların anlatıldığı rehberde, normalleşme sürecinde mutfakta, yemekhanelerde, kafeteryada, sportif ve sosyal faaliyetlerde dikkat edilmesi gerekenler paylaşıldı.

Rehberde, mutfak girişlerinde hijyenik paspas bulunması, mutfak personelinin maskesiz çalışmaması, yemek servisinin yemekhane personeli tarafından tabldot şeklinde yapılması, kronik hastalığı bulunanların hekim önerisi ile sportif ve efor gerektiren faaliyetlerine katılması, bocce gibi takım oyunlarında antrenmanları sosyal sosyal mesafeyi koruyarak yapmaları önerileri yer aldı.

- "Olumlu düşünün, yalnız olmadığınızı unutmayın"

Bakanlık rehberde, normalleşme sürecinde psikolojik sağlığın korunması için neler yapılabileceği konusunda da şu tavsiyelerde bulundu:

"Geleceğe yönelik karamsar düşüncelere sahip olmak ve salgın yokmuş gibi davranmak uyku ve yeme düzenini olumsuz etkileyebilir. Mümkün olduğunca sakin kalarak olumlu düşünmeye çalışmalıyız. Geleceğe yönelik felaket senaryoları kurmak, içinde bulunduğumuz anı kötüleştirir ve var olan motivasyonumuzu düşürür. Bu süreçte yalnız olmadığımızı unutmamalıyız."

- "Beden ve zihni aktif tutmak iyi gelecektir"

Duygu ve düşünceleri paylaşmanın kaygı ve korkuları azalttığına işaret edilen rehberde, yaşlı ve engelliler için "Kuruluş kuralları çerçevesinde, günlük veya haftalık olarak zamanı planlamalı; kendimize, sosyal mesafe, el yıkama, maske gibi tedbirleri elden bırakmadan, günlük rutinler oluşturmalıyız. Bu süreçte, bedenimiz ve zihnimizi aktif tutmak bize iyi gelecektir. Müzik dinlemek, kitap okumak, odada egzersiz yapmak gibi bize iyi geleceğini düşündüğümüz aktiviteler yapmalıyız. Tedbirlere uyarak kuruluşta düzenlenen sportif ve sosyal faaliyetlere, eğimlere katılım göstermeliyiz." önerisi yer aldı.

Ayrıca sigara gibi sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiği de belirtilen rehberde, "Sevdiklerimizle iletişimi kesmemeliyiz. Görüntülü arama, sesli arama, mesajlaşma gibi iletişim yöntemleriyle aile üyelerimiz, arkadaşlarımız, yakınlarımız ile iletişim sağlamalıyız. Özellikle yeni teknolojiye uyum sorunu yaşamamız durumunda, kuruluşlarımızdaki personellerimizden destek olması için yardım istemeliyiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
28 Temmuz 2020 11:47		 Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı
28 Temmuz 2020 11:12
Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
28 Temmuz 2020 11:10		 Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları:
28 Temmuz 2020 11:03
Adıyaman'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
28 Temmuz 2020 10:38		 İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
28 Temmuz 2020 09:59
Bakanlıktan 'Yüzme Suyu Takip Sistemi'
28 Temmuz 2020 08:16		 'Engelsiz metro' için teknik gezi
28 Temmuz 2020 08:10
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
28 Temmuz 2020 00:04		 4 ilimizde gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak getirildi
27 Temmuz 2020 23:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:25 - Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti14:18 - 'Türkiye'nin hilafet diye bir gündemi yok'14:13 - Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı14:11 - Vergi müfettişi ve serbest muhasebeci tehditle rüşvetten gözaltında14:06 - Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor14:03 - Mühendis kadrosuna vekaleten görevlendirme yapılabilir mi?
14:03 - Şehit annesinden yürek burkan veda13:53 - Türkiye'nin ilk 'siber güvenlik' lisesi açıldı13:45 - Sivri biberin fiyatı İstanbul'a gelene kadar 4 katına çıkıyor13:40 - Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu13:32 - Hükümlü karısını, virüs testi için getirildiği hastaneden kaçırdı13:29 - Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni
13:26 - Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı13:17 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:14 - Bu tesiste virüs için hem ilaç üretiliyor hem de aşı geliştiriliyor13:10 - Tatile gelenler vaftiz sularını bu ilimizden götürüyor13:05 - Jandarma teğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
13:03 - İntihar girişimini çekirdek çitleyerek seyrettiler!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Jandarma Genel Komutanlığı'na atamalar yapıldı
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
İş sağlığı ve güvenliği kanunundaki düzenleme yürürlüğe girdi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırmızı ışığın yanması 2
yorgan döşek yatmak 1
kurban bayramı 2
akhisar belediyespor 1
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 1
adana demirspor 1
hilafet çağrısı 1
pazar sessizliği 1
Uyku göz bandı 2
uyku ilacı 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam