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Hükümlü karısını, virüs testi için getirildiği hastaneden kaçırdı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettirdiği gerekçesiyle kocası ve hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatıldı
 28 Temmuz 2020 13:32
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Hükümlü karısını, virüs testi için getirildiği hastaneden kaçırdı

Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için cezaevinden hastaneye getirilen karısını firar ettirdiği gerekçesiyle kocası ve hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatıldı.

İşlediği bir suç nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü bulunan Songül B. (31), Kovid-19 testi için jandarma ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine getirildi.

Hükümlü kadın, işlemleri için hastane girişinde bekletildiği sırada sırada ekiplerin dalgınlığından faydalanarak dışarıda kendisini bekleyen kocası Onur B'nin (30) kullandığı 34 LGD 65 plakalı minibüse binerek kaçtı.

Jandarma ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine çok sayıda polis ekibi firari hükümlü ve kocasını yakalamak için bölgede araştırma başlattı.

Yollarda önlem alan polis, çiftin içinde bulunduğu aracı merkez Yüreğir ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda fark etti.

Sürücünün "Dur" ihtarına uymayıp kaçması üzerine ekipler aracı takibe aldı.

Araç, bir süre sonra Kışla Mahallesi 4355 Sokak'ta terk edilmiş halde bulundu.

Polis ekipleri, bölgedeki ağaçlık alanda ve yollarda şüpheli gördüğü araçları durdurarak çifti aradı.

Firari hükümlü kadın ve kocasının yakalanması için bölgedeki araştırmalar sürüyor.
Anadolu Ajansı
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