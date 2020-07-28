Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir bölümü geçici olarak açılıyor
|28 Temmuz 2020 14:06
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı daha geçici olarak hizmete açılıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli - İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz.
28.07.2020 saat 23:59'dan, 01.08.2020'ye kadar Sevindikli Kavşağı - İzmit Doğu arası ve bağlantı yollarında trafik akışı yalnızca İstanbul ➡ Ankara yönünde; 02.08.2020 saat 00:00'dan, 05.08.2020 saat 23:59'a kadar ise Ankara ➡ İstanbul istikametinde sağlanacaktır."
1- Bayram boyunca Sizlere güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için Kuzey Marmara Otoyolu'nun önemli bir bölümünü oluşturan Sevindikli - İzmit Kavşakları arasındaki bölümünü geçici olarak hizmete açıyoruz. 🛣 pic.twitter.com/zy6rypiOj7Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) July 28, 2020
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