Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan fabrikada bir işçi de korona virüs tespit edilmesi ile fabrika geçici süre kapandı.

Pandemi sürecinde büyük bir titizlikle davranan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Gersan A.Ş., bir işçisin de korona virüs testi pozitif çıkınca 'tedbir' amaçlı üretime ara verdi. Kurban bayramının da gelmesiyle fabrikada çalışan yaklaşık 400 personel 14 gün izne çıkarıldı.

Fabrikada çalışan bir işçinin anlattığına göre; "Fabrika bu zamana kadar pandemi sürecinde en iyi korunan yerdi. Sürekli dezenfekte yapılıyordu. Bir aşçıya eşinden dolayı bulaştığı için testi pozitif çıkınca hemen tedbir amaçlı bizlere izin verildi. Bayram sonrası tekrar işimizin başında olacağız" dedi.

Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada fabrikada herhangi sorun olmadığı, tedbir amaçlı böyle bir karar alındığını belirtti. Korona virüsün dışarıdan kaynaklı çıktığını, bayram sonrası sorun çıkmazsa fabrika üretime kaldığı yerden devam edecek dedi. Çaycuma'da vak'a sayının 83 'e yükseldiği için halkın çok dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.