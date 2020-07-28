Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti

Düzce'de eşi öldükten sonra sahiplendiği 3 çocukla hayata tutununca yılın annesi seçilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ve çevresinde "Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan 69 yaşındaki Fevziye Bircan Gence hayatını kaybetti. Gence, sevenlerinin gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ikamet eden Fevziye Bircan Gence, 2013 yılında eşini kaybetmesinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın başlattığı Koruyucu Aile programına başvurarak 3 kardeşe koruyucu aile oldu. Gence, koruyucu anne olarak sahiplendiği 3 kardeşle Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki evinde yaşamaya başladı. Öz evladı gibi baktığı 3 kardeşle hayata tutunan ve çevresinde "Kimsesizlerin Annesi" olarak adlandırılmaya başlanan Gence, 2016 yılında Yılın annesi seçilerek, 8 Mart 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Öz çocuklarının kendisini terk ettiği Gence, 69 yaşında hayatını kaybetti. Gece için Kaynaşlı Çele Mahallesi'nde öğlen namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze namazında Gence'nin sahiplenerek büyüttüğü çocuklar gözyaşlarına haklim olmadı.

Kimsesizlerin Annesi Gence'nin cenaze namazına Düzce Valisi Cevdet Atay, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Ekşi, Belediye Başkanı Birol Şahin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet İl Müdürü Zeki Yıldırım, sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrasında Gence'nin cenazesi, Kaynaşlı mezarlığında toprağa verildi.

Cenazenin defnedilmesi sonrasında konuşan Gence'nin koruyucu aile olarak baktığı çocuklardan Kader Göl, Gence'yi kendi öz anne ve babalarından daha yakın gördüklerini çok hüzünlü olduğunu, değerli bir insanı kaybettiklerini dile getirdi. Göl, "Bizim için kendisi çok değerli bir insandı. 7-8 senedir bize annelik babalık yapmış bir büyüğümüzdür. O bizim her şeyimiz oldu. Her koşulda yanımızdaydı. İyi, kötü, mutlu ve üzüntülü anlarımızda yanımızda oldu. Onun tarifi verilmez. Hiçbir şekilde emeğinin hakkını ödeyemeyiz. Ona Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizim koruyucu ailemiz oldu. Bizim biyolojik ailemizden kendi öz anne ve babamızdan daha yakındı. Biz onu hiç unutmayacağız. Hep hatırlayacağız" dedi.