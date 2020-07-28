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Bu ilde polisten düğünlerde yeni uygulama: Yaka kameralı denetim

Adıyaman Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, düğün, nişan ve taziye gibi bulaşma riskinin yoğun olabileceği alanlarda yaka kamerası bulunan polislerle denetim gerçekleştirecek.
 28 Temmuz 2020 14:44
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Bu ilde polisten düğünlerde yeni uygulama: Yaka kameralı denetim

Adıyaman Valiliği, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, düğün, nişan ve taziye gibi bulaşma riskinin yoğun olabileceği alanlarda yaka kamerası bulunan polislerle denetim gerçekleştirecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde vaka artışlarının olduğu Adıyaman'da bulaşma riskini ortadan kaldırmak için bazı yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, vaka artışında önemli bir yer tutan düğün, nişan ve taziye gibi kalabalık ortamlarda, tedbirlerin gerek düğün salonu işletmecileri gerekse düğün sahipleri tarafından uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek için yeni yöntem uygulamaya konuldu.

Bu zamana kadar yapılan uyarılara rağmen düğün, nişan ve taziye gibi kalabalık ortamlarda koronavirüs tedbirlerine aykırı olarak maske, sosyal mesafe veya hijyen kurallarına uymayanlara, İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca idari yaptırım uygulanacak.

Bu ihlaller, düğünlerin herhangi bir saatinde davetli gibi gelen sivil polislerin üzerinde bulunan yaka kamerasıyla kayıt altına alınacak.

Özellikle maske takılmaması, gelin ve damat haricinde oyun oynanması, halay çekilmesi ya da sosyal mesafe kuralına aykırı şekilde bir araya gelinmesi, takı merasimi düzenlenmesi durumunda, sorumluluklarına göre düğün sahibi veya düğün salonu işletmecisi hakkında idari yaptırım işlemleri başlatılacak.

Tedbirler hakkında yeterince bilgilendirme ve tebligat yapıldığından, belirlenen ihlaller hakkında ikaz edilmeksizin cezai işlem uygulanacak.
Anadolu Ajansı
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