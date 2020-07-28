Vakaların arttığı ilçede toplu bayramlaşma yasaklandı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toplu bayramlaşma yasaklandı
|28 Temmuz 2020 15:03
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toplu bayramlaşma yasaklandı.
İlçede korona virüs sayısının arttığını ve vakaların 83 'e ulaştığını söyleyen Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, alınan karar gereği köylerde toplu bayramlaşmanın yasaklandığını açıkladı. Çaycuma Kaymakamlığınca alınan kararlar gereğinde köy muhtarlarına, kurban bayramında toplu bayramlaşmanın yasak olduğu ve şehir dışından gelen ziyaretçiler ile yakın temasta bulunmamak gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların bayram boyunca tedbirlere uyulması hususunda uyarılması gerektiği belirtildi.
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