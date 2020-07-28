Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
|28 Temmuz 2020 15:05
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Okullar ders yılına hazırlanıyor... İşte alınacak önlemler
27 Temmuz 2020 17:21
|Bakan Selçuk'tan okulların açılması ile ilgili açıklama
27 Temmuz 2020 13:29
|Durdurulan tüm eğitim faaliyetlerinin tamamı uygulamaya alındı
26 Temmuz 2020 14:45
|MEB'in Tabii uygulamasındaki 3 eksiklik!
24 Temmuz 2020 10:09
|Bakan Selçuk açıkladı: Dersler 30 dakika olacak, sınıflar ikiye bölünecek
24 Temmuz 2020 07:31
|MEB'den virüsle mücadeleye destek için 30 AR-GE merkezi
23 Temmuz 2020 14:59
|Okulların açılmasında iki senaryo
22 Temmuz 2020 11:45
|Bakan Ziya Selçuk'tan 'özel öğrenciler'e ilişkin açıklama
21 Temmuz 2020 15:45
|MEB, okullar için 'seyreltilmiş model'i çalışıyor
21 Temmuz 2020 13:50
|MEB'den lise son sınıfa geçen öğrencilere destekleme kursu
21 Temmuz 2020 13:32