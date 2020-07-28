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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 28 Temmuz 2020 15:05
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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamındaki sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, öğretmen adayları, sonuçları, e-devlet üzerinden öğrenebilecek.

Memurlar.Net
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