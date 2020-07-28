Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda, dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı getirildi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu kanunla birlikte e-duruşma uygulamasının mevzuat altyapısının güçlendirilmesi, yargılamaların tebligattan kaynaklı uzamasının ortadan kaldırılması, mahkemelerin uzmanlaşmasının sağlanması gibi birçok değişiklik getirildi.

Kanunla birlikte tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvuru şartı da getirildi.

Konuya ilişkin, AA muhabirine açıklama yapan Boğaziçi Arabuluculuk Merkezinden Avukat- Arabulucu Adem Yıldırım, dava şartı olarak arabuluculuk sisteminin ilk kez 1 Ocak 2018 tarihinde işçi ve işveren uyuşmazlıklarında, daha sonra da 1 Ocak 2019'da da ticari uyuşmazlıklarda zorunlu hale geldiğini anlattı.

Şimdi ise 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a 73/A maddesinin eklenmesini içeren kanunun bugün itibariyle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden Yıldırım, "Yürürlüğe giren bu yasaya göre, parasal sınır olan 10 bin 390 TL lira üzerindeki tüketici uyuşmazlıklarında veya konusu para ile belirlenemeyen diğer tüketici uyuşmazlıklarında taraflar tüketici mahkemesinde dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda kalacaklardır." diye konuştu.

Yıldırım, 6502 sayılı yasanın her ne kadar tüketicileri korumak için getirilmiş ise de mahkemelerin çok uzun sürmeleri nedeniyle tüketicilerin mağdur olduğunu belirterek, "Tüketici uyuşmazlıklarının zorunlu arabuluculuk kapsamına alınması tüketiciyi bu mağduriyetten kurtaracaktır. Bu noktada çok olumlu bir düzenleme olarak hayatımıza girmiştir." ifadelerini kullandı.

Avukat Adem Yıldırım, ticari uyuşmazlıklar ve işçi-işven uyuşmazlıklarından farklı olarak tüketici uyuşmazlığının, alacak talebi içermese dahi dava şartının arabuluculuk kapsamında alındığına vurgu yaptı.

- "Zorunlu arabuluculuk kapsamına girmeyen istisnalar"

Tüketici uyuşmazlıkta zorunlu arabuluculuk kapsamına girmeyen istisnaların da bulunduğuna işaret eden Yıldırım, bunları şöyle sıraladı:

"Hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar ilçe tüketici hakem heyetleri için 6 bin 920 TL, il tüketici hakem heyetleri için 10 bin 390 TL parasal sınırda kalan uyuşmazlıklar. Hakem heyeti kararlarına itiraz. İhtiyati tedbir kararların alınması. Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması. Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar."

Yıldırım, bu uyuşmazlıklar haricinde kalan ve tüketici mahkemesinde görülmekte olan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu hale getirildiğini anlatarak, yeni düzenlemeyle diğer arabuluculuk uygulamalarından farklı olarak ilk oturuma mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilemeyeceğinin kabul edildiğini söyledi.

- "Tüketici korunarak arabuluculuk ücretinden muaf tutuluyor"

Tüketici lehine getirilen yeni bir düzenlemenin de anlaşmaya varılan tüketici uyuşmazlığında tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücretinin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacağına işaret etti.

Yıldırım, diğer dava şartı arabuluculuk uygulamalarında anlaşma halinde tarafların özgür iradeleri ile arabuluculuk ücreti üstlenilirken, tüketici konulu dava şartı arabuluculuk uygulamasında tüketicinin korunarak arabuluculuk ücretinden muaf tutulduğunu aktardı.

Adalet Bakanlığının ödemeyi üstlendiği arabuluculuk ücretinin "Arabuluculuk Ücret Tarifesi"nde geçerli iki saatlik ücreti geçemeyeceğine vurgu yapan Yıldırım, "Konusu alacak olan ve nispi ücretin uygulanacağı arabuluculuk anlaşmasında tüketicinin payına düşen arabuluculuk ücreti daha fazla olsa bile Adalet Bakanlığı sadece iki saatlik ücret miktarınca ödeme yapacak, geriye kalan ücret tarafların özgür iradesi ile kararlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.