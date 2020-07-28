Vali açıkladı: Virüsten ölenlerin sayısı 8 oldu
|28 Temmuz 2020 15:23
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Bolu'da korona virüsle mücadele üst seviyede devam ederken, Vali Ahmet Ümit kentte virüsten dolayı ölenlerin sayısının 8 olduğunu açıkladı.
Maskesiz sokağa çıkma yasağının devam ettiği il genelinde korona virüsle mücadele kapsamında polis ve jandarma ekipleri aralıksız olarak çalışmalarını sürdürüyor. Vaka sayılarının korona virüsün ilk görüldüğü günlere oranla arttığı kentte ölümler de meydana geliyor.
Bolu Valisi Ahmet Ümit ölü sayısının 8'i bulduğunu ve bütün çabalarının ölümlerin önüne geçmek olduğunu belirterek, "Korona virüsten vefat eden hastalarımız maalesef var. Hepsine rahmet diliyorum. Sayısal olarak 8'i buldu. 2 tanesi dışarıda gerçekleşen hadiseler. Nüfus kayıtları bizde olduğu için bize yazıldı. Ama sonuçta bizde de kaybettiğimiz vatandaşlarımız maalesef var. Zaten bütün çabamız da vefatların önüne geçmek. Gençlerde de problem olabiliyor. Yaşlılarda da problem olabiliyor. Kronik rahatsızlığı olanlarda da yaşanabiliyor. Yani vefat olaylarıyla karşılaşabiliyoruz. Kısacası çocuk olsun, genç olsun, yetişkin olsun hep beraber kuralları uygulamaya gayret edelim" dedi.
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