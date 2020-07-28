HDP'den, eşine şiddet uygulayan milletvekiline ceza
|28 Temmuz 2020 15:30
|Yazdır
HDP, eşi Ebru Işık'a şiddet uyguladığı iddia edilen Muş Milletvekili Mensur Işık'ı 2 yıl süreyle partiden çıkarma cezası verdi.
HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Diyarbakır'da partisinin Yerel Yönetimler Bürosu'nda gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
HDP Merkez Disiplin Kurulu'nun kendileri ile biraz önce Muş Milletvekili Işık'ın durumu ile ilgili bilgi paylaştığını aktaran Beştaş, şöyle konuştu:
"Mensur Işık ile ilgili kamuoyunda eşine şiddet uyguladığı bilgisi yansıdı. Bugün Merkez Disiplin Kurulu yaptığı toplantıda karar aldı. Disiplin hukukumuz, 'kadının beyanı esastır' ilkesinden hareketle tarafları dinledi. Hem Mensur Işık'ı hem de eşini dinlendi. Aslında daha kısa sürede kararın çıkması yönünde kamuoyunda bir hassasiyet vardı. Savunmalar ve iddialar alındı. Merkez Disiplin Kurulumuz, Mensur Işık'a 2 yıl süreyle geçici çıkarma cezası verdi. Parti ile 2 yıl ilişkisi kesilmiştir. Bunu ilk kez Diyarbakır'dan açıklıyoruz."
- "Bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır"
HDP olarak kim tarafından ve kime uygulanırsa uygulansın şiddeti kabul etmeyeceklerini belirten Beştaş, aile içi ve toplumsal şiddet yönündeki mücadelenin öncülüğünü yürüten bir parti olarak bundan sonra da tutumlarının devam edeceğini vurguladı.
Partisinden bir milletvekilinin böyle bir mesele ile anılmasından üzgün olduklarını işaret eden Beştaş, "Şiddet uygulaması bizi de çok derinden üzmüş ve sarsmıştır. Bu bizim bakışımızı ve tutumumuzu asla etkilememiştir. Bu konuda gerekirse öz eleştiriden kaçınmayacağız. Halkımıza bu konuda öz eleştirel yaklaşımımız devam edecektir. Çünkü şiddet kesinlikle hiçbir şekilde ıskalayacağımız, meşru göreceğimiz veya arkasında duracağımız bir olgu değildir." değerlendirmesinde bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan 'fındık alım fiyatı' açıklaması
28 Temmuz 2020 15:44
|AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'dostlarımız' eleştirisi
28 Temmuz 2020 14:34
|'Türkiye'nin hilafet diye bir gündemi yok'
28 Temmuz 2020 14:18
|Azerbaycan'la ortak tatbikata katılacak Türk askerleri Bakü'ye geldi
28 Temmuz 2020 12:50
|Türkiye'den, ABD'nin 'Kavala' açıklamasına tepki
28 Temmuz 2020 12:23
|'Kadın erkek eşitliği koca bir tantanadır'
28 Temmuz 2020 08:58
|Dört cephede hilal harekatı
28 Temmuz 2020 07:30
|Ermenistan'ın hedefi stratejik tepeler
28 Temmuz 2020 07:05
|Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı: Bugün yeniden yemin ediyoruz ki izin vermeyeceğiz
28 Temmuz 2020 01:15
|28 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
27 Temmuz 2020 23:59