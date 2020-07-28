1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı 2020 YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu.
 28 Temmuz 2020 15:52
Yazdır
YKS tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Kılavuza göre tercih işlemleri 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak.

ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;

DUYURU
(28 Temmuz 2020)

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.


2020-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
27 Temmuz 2020 15:13		 ÖSYM YKS'nin sayısal verilerini açıkladı
27 Temmuz 2020 11:15
YKS birincilerinin çıktığı iller
27 Temmuz 2020 10:35		 ÖSYM, KPSS branş bazında sıralamaları güncelledi
22 Temmuz 2020 09:15
Üniversite tercihlerinin başlayacağı tarih belli oldu
21 Temmuz 2020 13:52		 ÖSYM'den önemli KPSS hatırlatması
13 Temmuz 2020 11:15
ALES sonuç açıklama tarihi değişti
13 Temmuz 2020 10:39		 2020 yılı KPSS başvuru merkezleri
13 Temmuz 2020 01:21
ÖSYM, EKPSS, YDS ve MBSTS için yeniden başvuru alacak
08 Temmuz 2020 13:35		 Fotoğraf güncelleme, ÖSYM'ye gitmeden yapılabilecek
06 Temmuz 2020 11:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:14 - Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı16:08 - İş yerinin kapısına, kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar16:02 - Bakan Koca'nın vaka artışı uyarısı yaptığı ilde denetimler sıklaştırıldı15:52 - YKS tercih kılavuzu yayımlandı15:44 - TBMM Fındık Çalışma Grubu'ndan 'fındık alım fiyatı' açıklaması15:35 - Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı
15:30 - HDP'den, eşine şiddet uygulayan milletvekiline ceza15:23 - Vali açıkladı: Virüsten ölenlerin sayısı 8 oldu15:10 - Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor15:05 - Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı15:03 - Vakaların arttığı ilçede toplu bayramlaşma yasaklandı14:55 - Tartışmaların odağındaki 'İstanbul Sözleşmesi' nedir?
14:44 - Bu ilde polisten düğünlerde yeni uygulama: Yaka kameralı denetim14:39 - Devlet Hastanesi personeli amansız hastalığa yenildi14:34 - AK Partili Özkan'dan Kılıçdaroğlu'na 'dostlarımız' eleştirisi14:25 - Cumhurbaşkanı ile bir araya gelen yılın annesi hayatını kaybetti14:18 - 'Türkiye'nin hilafet diye bir gündemi yok'
14:13 - Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
Altında bir rekor daha geldi
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Dolar'ın yükselişi devam ediyor
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
İzmir Adliyesinde Başsavcı Vekili hayatını kaybetti
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özer hurmacı 1
Baro düzenlemesi devrim niteliğinde 1
parmakların kapıya sıkışması 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 1
bayramlarda otoyol ve köprülerin ücretsiz olması 3
galatasaray'ın 2020/2021 sezonu formaları 2
ankaragücü 2
diyabet 1
dondurma 1
bursaspor 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam