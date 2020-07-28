İş yerinin kapısına, kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
|28 Temmuz 2020 16:08
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Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde telefon aksesuarları satan bir iş yeri, kapısına yaklaşık 4 metre genişliğinde pankart asarak, şiddet mağduru kadınlara 'Yanınızdayız' mesajı verdi. Üzerinde, "Kadına şiddete karşı buradayım de" yazısı bulunan pankartta, "Nerede olursanız olun, rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an, hiç çekinmeden buraya koşun. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise, gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ederiz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız" şeklinde yazan pankarttan, Türkiye genelindeki 10 şubeye asıldığını belirten işletme müdürü Recep Tayyip Canlı, şunları söyledi:
"Artık bu şiddet olaylarından sıkıldığımız bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik. Bütün şubelerimizde şu anda bu pankartlarımız asılı. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkesten bekliyoruz. Bu şiddet olayları artık azalsın, artık haberlerde bunları görmeyelim. Çünkü can yakıcı bir şey. Bir kadına dokunmak, bir kadına saldırmak kötü bir şey. O yüzden böyle bir yola çıktık. Maksadımız farkındalık oluşturmak. Burada olduğumuzu göstermek. Şu ana kadar İstanbul şubemizde böyle olaylar yaşandı. Gerekeni yaptık."
'GEREKİRSE DÜKKANI O AN KAPATIRIZ'
Bir kadın kendilerine sığındığında gerekirse dükkanı kapatarak, yardıma koşacaklarını anlatan Canlı, "Bir kadın eğer takip ediliyorsa, dükkanımıza geldiği zaman gerekirse dükkanı o an kapatabiliriz. Onu sağ salim evine götürürüz. Onlara böyle bir imkan sunuyoruz. Bir kez böyle bir olay yaşadık. Akşam saatleriydi, yabancı uyruklu bir kadın takip edildiğini söyleyerek dükkana geldi. 15-20 dakika dükkanda beraber bekledik. Dükkanda iki kişiydik, kendisine taksiye kadar eşlik ederek, evine götürmeyi teklif ettik. Dükkanımızı kapattık. Onunla beraber taksiye gittik. Taksiye bindirip, evine gönderdik. Bir daha görmedik kadını. Kötü bir şey yaşadığını sanmıyorum" diye konuştu.
'YANIMIZDA BİRİLERİNİN OLDUĞUNU GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR'
Pankartı gördüğünde duygulandığını söyleyen Merve Ö., "Çok duygulandım. Çünkü bir kadın olarak ben güçsüz olabilirim. Kendimi savunamıyor olabilirim. Bizi destekleyecek bir kişinin olması, bizim yanımızda birilerinin olduğunu bilmek bizi mutlu ediyor gerçekten. Çünkü başımıza her yerde, her şey gelebilir. Herhangi bir şekilde, böyle bir yazı gördüğümüzde yanımızda birilerinin olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Kadına şiddete ve kadın cinayetlerine tepki gösteriyoruz. Herkesten, tüm Türkiye'den bu duyarlılığı bekliyoruz" dedi.
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