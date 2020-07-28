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Bakan Selçuk yayladaki öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da aileleri hayvancılık yaptığı için yaylaya çıkmak zorunda kalan ilköğretim öğrencisi 3 çocuğa, derslerini takip edebilmeleri için tablet bilgisayar gönderdi
 28 Temmuz 2020 16:26
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Bakan Selçuk yayladaki öğrencilere tablet bilgisayar hediye etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Malatya'da aileleri hayvancılık yaptığı için yaylaya çıkmak zorunda kalan ilköğretim öğrencisi 3 çocuğa, derslerini takip edebilmeleri için tablet bilgisayar gönderdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık ile uğraşan aileleriyle Hekimhan ilçesi Yama Dağı'ndaki yaylaya çıkan Özlem İkra, Hayrünnisa Karadoğan ve kuzenleri Yavuz Selim Şatır'ın, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden derslerini takip edebilmek için kendisi aracılığıyla Bakan Selçuk'tan tablet bilgisayar istediklerini belirtti.

Bakan Selçuk'un çocukların isteğini geri çevirmediğini kaydeden Çalık, tablet bilgisayarları, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ile çocuklara teslim ettiklerini aktardı.

Çalık, bilgisayarı alan çocuklar ile ailelerinin çok mutlu olduklarını aktararak, Bakan Selçuk'a teşekkürlerini ilettiklerini belirtti.

Öznur Çalık, çocukların internet olmadan da tabletlerinden EBA'da interaktif olmayan içerikleri izleyebileceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı
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