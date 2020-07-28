Haziranda teşvik belgesi rekoru kırıldı
|28 Temmuz 2020 16:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğunu belirterek, düzenlenen 859 belgeyle teşvik tarihi rekoru kırıldığını, 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam beklediklerini bildirdi.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, haziran ayına ilişkin yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.
Haziranda yatırım iştahının çok güçlü olduğuna işaret eden Varank, "Düzenlediğimiz 859 belgeyle teşvik tarihimizin rekorunu kırdık. 15,6 milyar liralık yatırım ve 23 binin üzerinde ilave istihdam bekliyoruz." bilgilerini paylaştı.
Varank paylaşımında yılın ilk yarısında yatırım talebinin pandemiye rağmen geçen senenin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, aylar itibarıyla düzenlenen teşvik belge sayısı ve yatırım teşvik verilerinin bulunduğu infografiğe de yer verdi.
Buna göre, teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların yüzde 61'i imalat, yüzde 20'si enerji, yüzde 13'ü hizmetler, yüzde 3'ü tarım, yüzde 3'ü de madencilik sektöründe bulunuyor.
Ayrıca ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre düzenlenen belge sayısında yüzde 80, öngörülen istihdamda yüzde 40 ve sabit yatırımda yüzde 14'lük artış göze çarpıyor.
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