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Ruhsatsız alkol satan belediye tesisine ceza

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide Belediyesi tarafından işletilen tesise TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) ruhsatı olmadan alkol satış ve sunumu yaptığı için idari para cezası uygulandı. Tesise, toplamda 31 bin 903 TL para cezası kesildi
 28 Temmuz 2020 16:47
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Ruhsatsız alkol satan belediye tesisine ceza

Kastamonu'nun Cide ilçesinde Cide Belediyesi tarafından işletilen tesise TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) ruhsatı olmadan alkol satış ve sunumu yaptığı için idari para cezası uygulandı. Tesise, toplamda 31 bin 903 TL para cezası kesildi.

Cide Belediyesi tarafından ilçe sahilinde işletilen restoranda, TAPDK belgesi olmadan alkol sunumu yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine Cide Belediyesine ait tesise ise 31 bin 903 TL idari para cezası uygulandı.

"Kıyı kenar çizgisi içinde olduğundan TAPDK ruhsatı verilemiyor"

TAPDK'nin yayınladığı yönetmenliğin 10. maddenin 2. bendine göre, işletme kıyı kenar çizgisi içinde olduğundan alkol satış ve sunum ruhsatı verilemiyor. TAPDK belgesi olmayan bir işletmenin ise alkol satışı ve sunumunu yapması durumunda cezai işleme tabi tutulacağı belirtiliyor.

"Daha önce 2 kez uyarıldı"

CHP'li olan Cide Belediyesinin ruhsatı olmadan alkollü içki servisi yaptığı gerekçesiyle daha önce iki kez uyarıldığı öğrenildi. Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, "İlçedeki alkollü içki satış ruhsatına sahip esnafların şikayetleri sonrası, Cide Belediyesine ait sosyal tesiste, alkol satış ve sunumu için zaruri olan TAPDK belgesi olmadan alkol satışı ve sunumu yapıldığı tespit edildi. Daha önce Cide Kaymakamlığı İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından belge olmadan satış ve sunum yapamayacağı konusunda uyarılmalarına rağmen ısrarla satışa devam etmesi sebebiyle cezayı en üst limitten kestik" dedi.

Tesiste bulunan ve ilgili yetkililer tarafından el konulan farklı türdeki 104 adet içkinin, kamu mülkiyetine geçirilip imha edileceği öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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