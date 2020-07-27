TDK'nın güncel yazım kılavuzunda en çok aranan kelimelerden biri de şarj
Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
|27 Temmuz 2020 17:07
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Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
ŞARJ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin şarj mı, şarz mı? olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı şarj şeklinde olmalıdır.
şarz(Yanlış kullanım)
şarj( Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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