Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünü darp etti
|28 Temmuz 2020 18:07
|Yazdır
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde mağaza müdürünün, maske takması uyarısında bulunduğu müşteri tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasının müdürü Salih Ergün, içeriye maskesiz giren Yunus E'yi uyararak, maske takmasını istedi.
Yapılan uyarıya sinirlenen Yunus E, mağaza müdürü Ergün'e tepki gösterdi. Tartışmanın bir anda büyümesi üzerine ikili arasında arbede yaşandı.
Mağazadaki diğer müşterilerin ayırdığı kavgada yaralanan Ergün, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Aldığı darbeler sonucu kaşı ve dudağı patlayan Ergün, Yunus E'den şikayetçi oldu. İhbar üzerine gözaltına alınan Yunus E. emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Salih Ergün, AA muhabirine, devletin aldığı karar gereği müşterileri uyarmak mecburiyetinde olduğunu ve maske takmayan bir müşteriyi uyardığı için böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyledi.
Gerekli yerlere müracaat ettiğini belirten Ergün, avukatının sürecin sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağını vurguladı.
İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Salih Ergün'ün darbedilme anı yer alıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Üniversite sınav sonucunu öğrenip ortadan kayboldu
28 Temmuz 2020 19:20
|Denetim yapan zabıta ekibine çirkin saldırı; 3 yaralı
28 Temmuz 2020 19:17
|Vergi müfettişi ve serbest muhasebeci tehditle rüşvetten gözaltında
28 Temmuz 2020 14:11
|Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
28 Temmuz 2020 13:40
|Hükümlü karısını, virüs testi için getirildiği hastaneden kaçırdı
28 Temmuz 2020 13:32
|Jandarma teğmen trafik kazasında hayatını kaybetti
28 Temmuz 2020 13:05
|İntihar girişimini çekirdek çitleyerek seyrettiler!
28 Temmuz 2020 13:03
|Türk bayrağını yere attığı iddia edilen kişi tutuklandı
28 Temmuz 2020 11:59
|Dolandırıcılar 'sosyal destek ödemesi' vaadiyle 'oltalama' yapıyor
28 Temmuz 2020 11:04
|Yalova'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
28 Temmuz 2020 10:49