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Üniversite adaylarına uzmanından doğru tercih uyarısı

Bingöl Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış: 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı
 28 Temmuz 2020 18:21
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Üniversite adaylarına uzmanından doğru tercih uyarısı

Bingöl Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Alkayış, üniversite adaylarına tercih yaparken çok dikkatli davranmasını istedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) belirlediği takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla tercih bildirim sürecine girecek öğrenciler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında da tercihlerini yapacak.

Tercih yapacak adaylara tavsiyede bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Alkayış, 2020-YKS tercih sürecine ilişkin AA muhabirine, üniversite adaylarının tercih yaparken dikkat etmesi gereken noktaları değerlendirdi.

Ön lisans programları tercihi için birinci oturum (TYT) puanı 150, lisans programları için ikinci oturum (AYT ve YDT) puanı ise 170 ve üzeri olması gerektiğini anımsatan Alkayış, lisansta Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, ön lisansta ise İnsansız Hava Aracı Teknolojileri ve Operatörlüğü ile Engelliler İçin Destek Programı'nın ilk kez öğrenci alacağını belirtti.

Tercih yapacak adaylara meslekler konusunda detaylı araştırma yapması gerektiğini vurgulayan Alkayış, şöyle konuştu:

"Aksi takdirde kısa bir tercih sürecinde araştırma yapmak yeterli değil. Çünkü her yıl üniversite sınavında çok iyi bir puana ve başarı sırasına sahip olmalarına rağmen yeterli bir araştırma yapamayıp, yanlış tercih listesiyle üniversiteye yerleşemeyen adaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bu yıl da öyle bir tablonun olmaması adına şimdiden gerekli araştırmalara mesai harcanmalı."

Alkayış, 2020 YKS tercihleri yapılırken başarı sıralarının yeni geldiği bölümlere değinerek, hukuk fakülteleri barajının bu yıl revize edildiğini aktardı.

- "Tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı"

Tercih listesi hazırlanırken başarı sırasının makas aralığı ne kadar geniş tutulursa o kadar sağlıklı bir tercih yapılacağını vurgulayan Alkayış, "Bazı bölümlere başarı sırası ilk kez bu yıl geldiği için yapılan tercihlerin makas aralığı geniş tutulmalı. 50 bin başarı sırasında olan bir aday, 25 bin-75 bin makas aralığında tercih yapmalı." ifadelerini kullandı.

- "Kılavuzun çok iyi incelenmesi gerekir"

Alkayış, aday tercih listesini hazırlarken bir önceki yılın yani 2019'un sayısal (TYT, AYT, YDT) verilerinden faydalanılmasının adayın lehine olacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu nedenle ön bilgi amaçlı yayımlanan kılavuzun çok iyi incelenmesi gerekir. Tercihler başarı sırasına göre yapılacaktır, bu önemli konuya çok dikkat edilmelidir. Adayların 24 tercih hakkı vardır. Ancak adaylar 24 tercihin tamamını doldurmak zorunda değil. ÖSYM'ye tercih bildirmeden önce ilgili programların özellikle özel koşullarına, açıklamalarına mutlaka bakılmalı."

- Okul birinciliği kontenjanı

Dr. Öğretim Üyesi Alkayış, okul birinciliği kontenjanının sadece lise son sınıf öğrencileri için geçerli olduğunu, mezun olunduktan sonra tekrar üniversite sınavına hazırlandığında artık okul birinciliği kontenjanından faydalanamayacağını anımsattı.

Okul birincilerinin hem ön lisans hem de lisans tercihi yapabileceğini ve okul birincileri için ayrılan kontenjanların sınırlı olduğunu anlatan Alkayış, "Bu nedenle tercihlerimizin tamamını okul birinciliğine kesinlikle vermeyelim. Yani birkaç tercihimizi okul birinciliğine verebiliriz, geri kalan tercihlerimizi ise puanımıza ve başarı sıramıza daha yakın olan yerleri yazmakta fayda var." dedi.

- "Tercihinizi kariyerinizi şansa bırakmayın"

Alkayış, meslek seçiminin sadece kişinin nasıl bir işte çalışacağı değil, aynı zamanda nasıl bir yaşam belirleyeceğinin de önemli bir aşaması sayıldığını kaydetti.

Adayların istemedikleri bölümleri tercih etmemesini isteyen Alkayış, şunları söyledi:

"Çünkü istemediğiniz herhangi bir bölüme yerleştiğiniz taktirde bir sonraki yılda orta öğretim başarı puanınızı yarı yarıya düşürecektir. Onun için 28 Temmuz ve 4 Ağustos'u beklemeden şimdiden meslekler hakkında araştırma yapmaya başlayalım. Çünkü seçeceğiniz bölüm ilgi ve yeteneklerinizin dışında olduğu taktirde o alanda siz mutlu ve başarılı olamıyorsunuz. Bu nedenle ilgi ve yeteneklerimiz çerçevesinde meslek araştırmaları yapılmalı, tercihi ve kariyeri asla şansa bırakılmamalı."
Anadolu Ajansı
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