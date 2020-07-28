1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aracın üstündeki cama bölmeye çıkıp direksiyonu da ayağıyla idare eden magandanın ehliyetine el konuldu. Şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi
 28 Temmuz 2020 18:36
Yazdır
Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde aracın üstündeki cama bölmeye çıkıp direksiyonu da ayağıyla idare eden magandanın ehliyetine el konuldu. Şahıs hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde meydana geldi. 09 LZ 840 plakalı aracının hızını sabitleyen A.A. isimli şahıs, yanındaki kadın ile birlikte aracın üstüne çıktı. Seyir halindeki sürücü bu esnada tek ayağıyla direksiyonu idare etti. Yaşanan tehlike dolu anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntülerin paylaşılmasının ardından ekipler harekete geçti

İlginç görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Plakadan yola çıkılarak kimliği belirlenen sürücü A.A., ekipler tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan A.A.'ya 'Trafiği tehlikeye düşürmek' suçundan para cezası kesildiği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan A.A. hakkında açılan adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Özel yurtlarda kalan öğrencilere 'resmi bildirim' uyarısı
28 Temmuz 2020 17:30		 Ruhsatsız alkol satan belediye tesisine ceza
28 Temmuz 2020 16:47
Haziranda teşvik belgesi rekoru kırıldı
28 Temmuz 2020 16:41		 Ceza yememek için plakasını İzmir'de kapattı, Aksaray'da yakalandı
28 Temmuz 2020 15:35
Tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor
28 Temmuz 2020 15:10		 Bu ilde polisten düğünlerde yeni uygulama: Yaka kameralı denetim
28 Temmuz 2020 14:44
Yaşlı ve engelli vatandaşlara bayramda moral izni
28 Temmuz 2020 13:29		 Hatay'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
28 Temmuz 2020 11:47
Kovid-19 'patentin' hızını kesemedi
28 Temmuz 2020 11:10		 Sağlık Bakanlığından Kurban Bayramı'nda beslenme uyarıları:
28 Temmuz 2020 11:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:34 - Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 33. sıraya yükseldi19:31 - AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı19:24 - 'Uygur Türklerinin Çin'e gönderileceği' iddiasına yalanlama19:21 - Ayasofya için CİMER'e 'memnuniyet' mesajları gönderildi19:20 - Üniversite sınav sonucunu öğrenip ortadan kayboldu19:17 - Denetim yapan zabıta ekibine çirkin saldırı; 3 yaralı
19:14 - Erzurum Valisi'nden düğün salonu işletmecilerine uyarı19:11 - 1 kişi 24 kişiye koronavirüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu18:59 - Kırşehir'deki FETÖ operasyonunda 3 kişi tutuklandı18:55 - Virüs için hem ilaç üreten, hem de aşı geliştiren tesis görüntülendi18:48 - Öğretmenler havayı ve suyu temizleyen özel cihaz üretti18:45 - Sümela Manastırı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı
18:36 - Ayağıyla araba kullanan magandanın ehliyetine el konuldu18:33 - Borsa, günü düşüşle tamamladı18:26 - Doktorların şüphesi hayatını kurtardı18:24 - Kurallara uymazsak virüsle mücadelede başa dönebiliriz18:21 - Üniversite adaylarına uzmanından doğru tercih uyarısı
18:07 - Maske uyarısında bulunan mağaza müdürünü darp etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Altından yeni rekor: 431,70 TL
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ırkçılık 2
pazar sessizliği 1
adana demirspor 1
sık la sık 1
bursaspor 3
corona virüs vaka sayısı 2
dondurma 1
bayramlarda otoyol ve köprülerin ücretsiz olması 4
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 2
SEPETTE indirim 3
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam