Sümela Manastırı restorasyonun ardından yeniden ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sümela Manastırı'ndaki restorasyonunun yüzde 65'lik bölümünün tamamlandığını söyledi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak yapılmış, halk arasında "Meryem Ana" adıyla da bilinen Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projelerinin önemli bölümü tamamlandı.

Kaya düşme riskine karşı eylül 2015'te ziyarete kapatılan Sümela Manastırı'nın avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı.

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden Sümela Manastırı, iç kısmındaki çalışmaların da önemli bölümünün sona ermesinin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı ile katıldığı törenle yeniden ziyarete açıldı.

Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Erdoğan'a, dün fındık taban fiyatını 22,5 lira olarak belirlenmesi nedeniyle Trabzon halkının ve Karadenizli fındık üreticilerinin memnuniyetlerini ve teşekkürlerini iletti.

Sümela Manastırı'ndaki çalışmaların birinci etabının 29 Mayıs 2019'da tamamlandığını anımsatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Bugün de tamamlanan ikinci etapla birlikte Sümela Manastırı'nın restorasyonunun ve özellikle taş düşme önlemleriyle ilgili almış olduğumuz tedbir çalışmalarının toplamdaki yüzde 65'lik bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kalan yüzde 35'lik bölümü ise daha önce hiç ziyarete açılmamış olan alanlar, orada da hiç hız kesmeden devam ediyoruz ve inşallah 1 Temmuz 2021'e kadar da son kalan kısmı yani daha önce hiç ziyarete açılmamış alanları da hızla tamamlayarak bir yıldan daha kısa süre içinde hizmete, ziyarete açmış bulunacağız."

- 1100 tondan fazla kaya bölgeden çekildi

Ersoy, bu etapla birlikte yaklaşık 17 bin metrekarelik kaya bölümünde koruma alanı oluşturulduğuna işaret ederek, özellikle her tarafın çelik ağlarla kaplandığını vurguladı.

Aynı bölümde 600 metrekarelik bariyer çalışması yapıldığının altını çizen Ersoy, 1100 tondan fazla kayanın bölgeden çekildiğini, böylece tehlikenin uzaklaştırıldığını aktardı.

Ersoy, birinci etapta 11 milyon lira harcandığını dile getirerek, "İkinci ve üçüncü etapla birlikte 44 milyon lira daha harcayarak 55 milyon lira gibi bir rakamla da bu restorasyon çalışmasını tamamlamış olacağız." ifadesini kullandı.

Sümela Manastırı'nın 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alındığını anımsatan Ersoy, "Son kalan kısmı da tamamlar tamamlamaz, önümüzdeki yıl itibarıyla UNESCO'da Kalıcı Miras Listesi'ne girmesi için gerekli çalışmaları başlatıp, hızlı bir şekilde Dünya Kalıcı Miras Listesine girmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Trabzon'daki yapı, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin küçük bir yansıması"

Bakan Ersoy, bugün Trabzon'da Ayasofya Camisi'nin de açılışının yapılacağını söyledi.

Geçen sene Erdoğan'ın talimatı ile sözünü verdikleri Ayasofya Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarını hızla tamamladıklarını belirten Ersoy, bugünkü açılışa onu da yetiştirdiklerini anlattı.

Ersoy, Trabzon'daki yapının, İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin küçük bir yansıması olduğuna dikkati çekerek, yapının tarihine ilişkin bazı bilgileri paylaştı.

Bazı kaynaklara göre yapının 1511, bazı kaynaklara göre de 1573 yılında cami vasfını kazandığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"1966 yılına kadar da cami olarak hizmet veriyor, ibadete açık oluyor. 1966 yılında müzeye dönüşüyor ama 2013 yılında tekrar cami vasfı kazandırılarak, cami olarak hizmet veriyor. Birkaç yıldır restorasyon çalışmaları devam ediyordu, onu da hızlandırdık ve bugün itibarıyla restore edilmiş bir şekilde açılışa hazır hale getirdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aynen İstanbul Ayasofya'da olduğu gibi süratle dış cephelerin de hemen restorasyonlarını yapıp, boya vesaire ne gerekiyorsa inşallah bunları da pırıl pırıl hale getireceğiz" ifadesi üzerine Bakan Ersoy, "Sayın Cumhurbaşkanım bir yıl içinde tamamlayacağız, 2021'e inşallah yetiştireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından, Erdoğan'ın talimatı ile Bakan Ersoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Ankara Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan ve diğer ilgililer, kurdele keserek yaklaşık 5 yıl ziyarete kapalı kalan Sümela Manastırı'nı restorasyonun ardından ziyaret açtı.