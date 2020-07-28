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Öğretmenler havayı ve suyu temizleyen özel cihaz üretti

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde, Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir çalışmaya imza attı. Pandemi sürecinin ilk günlerinde öncelikli ihtiyaç olan maske üreterek mücadeleye destek veren okul çalışmalarını bir üste taşıyarak kendi markalarında ozon dezenfeksiyon cihazı ürettiler.
 28 Temmuz 2020 18:48
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Öğretmenler havayı ve suyu temizleyen özel cihaz üretti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri önemli çalışmaya imza attı. Korona virüs sürecinin başlarında maske üreterek destek olan okul çalışmaları geliştirmeleri ile birlikte kendi markalarını üretti. Lisede bulunan öğretmenler ozon dezenfeksiyon cihazı ürettiler. Öğretmenler ürettikleri cihazı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'a tanıttı. Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği SAROZON markalı cihazın üretim aşamaları hakkında konuşan Oğuz, "Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz pandemi sürecinde patenti Elektrik ve Elektronik öğretmeni Özer Mısırcı'ya ait ozon cihazının okulda seri üretimi için çalışmalara başladı. SAROZON markası ile patent başvurusu yapılan cihazın seri üretimi için ihtiyaç duyulan atölye projesi Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edildi" dedi.

"Ozan cihazını aylık 150-200 adet üretim kapasitesine sahibiz"

Oğuz, "Milli Eğitim Bakanlığımızdan gönderilen 130 bin TL'lik ödenekle kurulan atölyede cihazı üreten öğretmenlerimiz bu alandaki önemli bir ihtiyaca cevap verecekler. SAROZON markalı ozan cihazını aylık 150-200 adet üretim kapasitesine sahibiz. Okulumuzda döner sermaya kuruluş işlemlerimize başladık. Okullarımızın eğitim-öğretime başlaması ile üretim aşamasında öğrencilerimiz de yer alacaklar. Pandemi sürecinde gerek ilimizde gerekse de ülke genelinde mesleki eğitim veren okullarımız yaptıkları çalışmalar ile ülke gündemine oturdular. Mesleki eğitimin önemi ülkemizde ve tüm dünya bir kez daha anlaşılmış oldu. Bu süreçte meslek liselerimiz büyük gelişime ve değişime imza attılar. Üreten meslek liselerimiz her biri ayrı birer marka haline geldi. Buradan emeği geçen tüm meslekdaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

"Ozon suya ve havaya verildikten sonra oksijene dönüşür"

Sarozon Ozon Jeneratörü, havadaki oksijeni ozona dönüştürdüğünü ve belirli aralıklarla bulunduğu ortama vermekte olduğunu söyleyen Oğuz, "Havadaki virüsleri, bakterileri, küf ve mantarları temizleme özelliğine sahip Sarozon teknik özellikleri ile de muadilleri arasında ön plana çıkmaktadır. Ozon Dezenfeksiyon, hava ve suya ozon verme özelliği olan bu cihaz, su içindeki, havadaki, yiyeceklerimiz ve kullandığımız eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, spor, kist, ecoli, mantar, salmonella gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların hücre zarını yırtarak yok edilmesini sağlar. Kimyasal temizleme ve dezenfektan maddelerden farkı ozonun tamamen doğal olması hiçbir atık madde bırakmamasıdır. Ozon suya ve havaya verildikten sonra kısa sürede görevini tamamlayıp oksijene dönüşür" diye konuştu.

Programa Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'un makamında gerçekleşen cihaz tanıtımına Sarayköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, projede yer alan Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yusuf Bakıt, Elektrik ve Elektronik öğretmeni Özer Mısırcı, Makine Teknolojisi Öğretmeni Cüneyt Yüksel, Tekstil Teknolojileri Öğretmeni Fuat Yerlitaş, ve Metal Teknolojisi Öğretmeni Ahmet Cemal Doğruoğlu katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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