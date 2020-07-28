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Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.
 28 Temmuz 2020 20:36
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Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi

Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.

Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. " ifadelerini kullandı.

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