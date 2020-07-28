Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi
|28 Temmuz 2020 20:36
|Yazdır
Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 227 bin 982, can kaybı 5 bin 645 oldu.
Son 24 saatte 1092 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 211 bin 561 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Test sayımız, temaslı taraması sonucu, iki gün içinde 47.500 seviyesine çıktı. Yeni vaka sayımızda düne kıyasla 64 artış var. Son 24 saat içindeki vefat sayımız, 30 GÜN SONRA İLK KEZ 15 olarak gerçekleşti. Yeni iyileşen hasta sayımızda düne göre artış var. " ifadelerini kullandı.
27.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
26.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
25.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
24.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
14.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
13.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
12.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
11.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
10.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
09.07.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
07.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
06.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
05.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
04.07.2020 tarihli günlük rapor için;TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi
28 Temmuz 2020 21:01
|Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü
28 Temmuz 2020 20:55
|Koronavirüse yakalanan beyin cerrahı yaşadıklarını anlattı
28 Temmuz 2020 20:27
|AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
28 Temmuz 2020 19:31
|Erzurum Valisi'nden düğün salonu işletmecilerine uyarı
28 Temmuz 2020 19:14
|1 kişi 24 kişiye koronavirüs bulaştırdı, ekipler seferber oldu
28 Temmuz 2020 19:11
|Bilim Kurulu üyesinden kritik 'tatil' uyarıları
28 Temmuz 2020 16:58
|Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
28 Temmuz 2020 14:13
|Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
28 Temmuz 2020 13:26
|Bilim Kurulu üyesinin sözü sunucuyu şaşkına çevirdi
27 Temmuz 2020 22:18