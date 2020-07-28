Erzurum Valisi'nden düğün salonu işletmecilerine uyarı

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte düğünler nedeniyle arttığı tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı düğün salonu işletmecilerini uyardı.

Memiş, valilik binasındaki Vali Münir Akkaya Toplantı Salonu'nda, sağlık, jandarma ve emniyet yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda, düğün salonu işletmecileriyle bir araya geldi.

Toplantıda kentte artan Kovid-19 vakalarının daha çok taziye ve düğünlerden kaynaklandığını anlatan Vali Memiş, "En büyük Kovid-19 artışı düğünlerde oldu. Bu yüzden toplantı yapma gereksimi duyduk." dedi.

Memiş, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını tekrarlayarak, düğün salonlarının daha sık denetleneceğini kaydetti.

Kentte Kovid-19 salgınının başlangıcından bugüne kadar sürecin çok iyi yönetildiğini belirten Okay Memiş, şunları kaydetti:

"Sağlıkçılarımız, polisimiz, jandarmamız çok iyi bir performans gösterdi. Dadaş kardeşlerimiz maske, sosyal mesafe kuralları ve hijyene çok iyi uydu. Normale geçişle birtakım artışlar oldu. Taziyelerde ve özellikle düğün salonlarında artışların olduğunu fark ettik ama en büyük artış düğünlerde oldu. Bu işi iyi yönetmek zorundayız. Düğün salonlarını ve işletmeleri rahatsız etmek istemiyoruz ama denetim devletin asli görevidir. Vatandaşlarımızın hayatı devlet olarak bizim için çok önemlidir."

Memiş, kurallara uyulduğu sürece bir sorun yaşanmayacağını dile getirerek, toplantı sonunda işletme sahiplerinin talep ve önerilerini de dinledi.