Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi

Kentin en büyük altın toptancılarından Bülent Dalyan, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini kaydetti. Her kesimden vatandaşın altına yöneldiğini ve birikimlerini bu yönde yaptığını belirten Dalyan, "Altındaki yükseliş devam edecek. Şu anda satış patlaması yaşanıyor diyebiliriz. Çeyreğin çeyreği ve yarım altın satışlarında artış var. Çeyrek altının çeyreği 176 lira, gram altının yarısı 215 lira" dedi.

1 KİLO ALTIN 460 BİN LİRA

Alım gücü yüksek olan kişilerin kiloyla altın aldığını da sözlerine ekleyen Dalyan, "Bu artışın devam edeceğini bilen bazı kişiler, 1'er kiloluk külçe altın alıyor. Şu anda görsel olarak hazırlağımız tablamızda 4 milyonluk altın var. Elimizde servet tutuyoruz" diye konuştu.

Çeyrek altının çeyreğini almaya gelen vatandaşlar ise "Altın fiyatlarında artışı görünce, biriktirdiğimiz parayı alabileceğimiz ölçüde altına çeviriyoruz. En güvenli yatırım, alıcısını hiçbir zaman üzmeyen bir birikim kaynağı" diye konuştu.