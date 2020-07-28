1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi

Adana'da, altın toptancısı Bülent Dalyan, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirterek, "Her kesime altın satıyoruz. Kilo altın alan da var, çeyreğin çeyreği ve yarım gram altın isteyen de var. Satışlarda patlama yaşanıyor" dedi.
 28 Temmuz 2020 20:17
Yazdır
Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi

Kentin en büyük altın toptancılarından Bülent Dalyan, altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini kaydetti. Her kesimden vatandaşın altına yöneldiğini ve birikimlerini bu yönde yaptığını belirten Dalyan, "Altındaki yükseliş devam edecek. Şu anda satış patlaması yaşanıyor diyebiliriz. Çeyreğin çeyreği ve yarım altın satışlarında artış var. Çeyrek altının çeyreği 176 lira, gram altının yarısı 215 lira" dedi.

1 KİLO ALTIN 460 BİN LİRA

Alım gücü yüksek olan kişilerin kiloyla altın aldığını da sözlerine ekleyen Dalyan, "Bu artışın devam edeceğini bilen bazı kişiler, 1'er kiloluk külçe altın alıyor. Şu anda görsel olarak hazırlağımız tablamızda 4 milyonluk altın var. Elimizde servet tutuyoruz" diye konuştu.

Çeyrek altının çeyreğini almaya gelen vatandaşlar ise "Altın fiyatlarında artışı görünce, biriktirdiğimiz parayı alabileceğimiz ölçüde altına çeviriyoruz. En güvenli yatırım, alıcısını hiçbir zaman üzmeyen bir birikim kaynağı" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Temmuz 2020 18:33		 Çeyrek altın 705 TL oldu
28 Temmuz 2020 17:57
Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
28 Temmuz 2020 17:28		 Altından yeni rekor: 431,70 TL
28 Temmuz 2020 17:24
Düğünlerin yeni gözdesi: Gram çeyrek altın
27 Temmuz 2020 18:35		 Borsa günü yükselişle tamamladı
27 Temmuz 2020 18:23
Çeyrek altın 694 TL oldu
27 Temmuz 2020 17:26		 Dövizde gün sonu fiyatları
27 Temmuz 2020 17:17
İkinci dalga endişesi gümüşü de yükseltti
27 Temmuz 2020 14:59		 Rekor kıran altın için kritik uyarı
27 Temmuz 2020 14:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Bakanlar Koca ve Soylu, Kovid-19'u görüştü21:05 - Trafik kazası geçiren imam ve kayınpederi yaşamını yitirdi21:03 - Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı21:01 - TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi20:55 - Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü20:52 - Instagram'ın ön kamerayı izinsiz etkinleştirdiği iddiası
20:48 - Bayram öncesi polis ekiplerinden otogar denetimi20:36 - Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi20:35 - YKS'den erken çıkarılmışlardı! ÖSYM'den açıklama geldi20:33 - AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi20:32 - Zonguldak'ta toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı20:27 - Koronavirüse yakalanan beyin cerrahı yaşadıklarını anlattı
20:19 - Oruç Reis, Antalya Gümrük Limanı'na demirledi20:17 - Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi20:07 - Yönetmeliğe aykırı yapılan tez jürisi CİMER'e ihbar edildi19:55 - Başkanın aylık 22 bin 788 TL'ye makam aracı kiraladığı iddiası19:53 - Bulgaristan'dan gelen haber korkuttu! Türkiye harekete geçti
19:42 - Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerden ilgi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Altından yeni rekor: 431,70 TL
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karantina 1
ankaragücü 2
afjet afyonspor 1
bursaspor 3
burak yılmaz'ın beşiktaş'tan ayrılması 1
akhisar belediyespor 1
özer hurmacı 1
Önümüzdeki ilk seçimlerde iktidar olacağız 3
Uyku göz bandı 2
corona virüs vaka sayısı 2
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam