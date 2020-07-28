Oruç Reis, Antalya Gümrük Limanı'na demirledi
Antalya açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, dün gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demir attı.
|28 Temmuz 2020 20:19
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Antalya açıklarında iki haftadır bekleyişini sürdüren Oruç Reis gemisi, dün gece Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demir attı.
Doğu Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetinde bulunmak için görev bekleyen Oruç Reis gemisi, 2 hafta süren Akdeniz açıklarındaki bekleyişinin ardından, dün gece yarısı Antalya Gümrük Müdürlüğü Limanı'na demirledi.
Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan gemi, bir süredir Akdeniz'de faaliyetlerini sürdürüyor.
Oruç Reis gemisi, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyeti için görev bekliyor.
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