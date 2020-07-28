YKS'den erken çıkarılmışlardı! ÖSYM'den açıklama geldi
|28 Temmuz 2020 20:35
|Yazdır
ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatmış, adayların şikayet dilekçeleri ve tutanakları incelenerek değerlendirmeye alınmıştı.
Basına da yansıyan olayda YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, durumu fark ederek tutanakla ÖSYM'ye bildirdi.
Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edildi.
Mağdur öğrencilerin soruları çözmeye devam ederken kalemlerini bıraktırıp salondan çıkarıldıklarını, 30 dakika erken çıkarıldıklarının da kabul edildiğini ifade ettiği öğrenildi. ÖSYM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gerekli incelemeler yapılarak ÖSYM yönetim kurulunun kararı ile ilgili adayların sınavları durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Staj için kapı kapı dolaşma derdi bitiyor
26 Temmuz 2020 22:48
|ODTÜ'den salgın dönemine özel çevrim içi tercih fuarı
26 Temmuz 2020 19:52
|Suriyeli 3 bin öğrenci YÖS için ter döktü
26 Temmuz 2020 16:11
|Bakan Selçuk'tan 'özel eğitim' açıklaması
23 Temmuz 2020 10:52
|AÜ Tıp Fakültesi öğrencileri Kovid-19 tedbirleriyle mezun oldu
21 Temmuz 2020 22:22
|2020 YKS tercih kılavuzu yayımlandı
21 Temmuz 2020 14:22
|Sınavda tuvalete vize çıkmadı
21 Temmuz 2020 07:43
|Prof. Dr. Apak: Uzak gelecek virüs etkisiyle 'şu an' oldu
20 Temmuz 2020 22:38
|Anadolu imam hatip liseleri yeni zirveleri zorluyor
20 Temmuz 2020 22:19
|Özel lise taban puanları belli oldu
17 Temmuz 2020 10:05