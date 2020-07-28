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YKS'den erken çıkarılmışlardı! ÖSYM'den açıklama geldi

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili incelemesini tamamladı. ÖSYM yetkilileri 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiğini bildirdi.
 28 Temmuz 2020 20:35
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YKS'den erken çıkarılmışlardı! ÖSYM'den açıklama geldi

ÖSYM, Küçükçekmece'deki Eşref Bitlis Anadolu Lisesi'nde 12 öğrencinin, sınavdan 30 dakika erken çıkarıldığı iddiasıyla ilgili inceleme başlatmış, adayların şikayet dilekçeleri ve tutanakları incelenerek değerlendirmeye alınmıştı.

Basına da yansıyan olayda YKS'nin ilk bölümü olan TYT'ye "345716004" numaralı sınav salonunda giren 12 öğrenci, durumu fark ederek tutanakla ÖSYM'ye bildirdi.

Sınav gözetmeninin bu yıla özel 135 dakika yerine sınava 30 dakika ek süre verilerek 165 dakikaya çıkarıldığını bilmediği iddia edildi.

Mağdur öğrencilerin soruları çözmeye devam ederken kalemlerini bıraktırıp salondan çıkarıldıklarını, 30 dakika erken çıkarıldıklarının da kabul edildiğini ifade ettiği öğrenildi. ÖSYM yetkililerinden edinilen bilgiye göre, gerekli incelemeler yapılarak ÖSYM yönetim kurulunun kararı ile ilgili adayların sınavları durumlarına en uygun bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirildi. Yapılan inceleme sonucu 12 öğrencinin mağduriyetlerinin giderildiği öğrenildi.
Memurlar.Net
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