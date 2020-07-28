1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Instagram'ın ön kamerayı izinsiz etkinleştirdiği iddiası

Bazı iPhone kullanıcılarından Instagram uygulamasının kendiliğinden telefonun ön kamerasını etkinleştirdiği yönünde şikayetler geldi. iOS 14'ün beta sürümünün olduğu cihaz sahipleri Instagram'ı kullanıcıları takip etmekle suçladı.
 28 Temmuz 2020 20:52
Yazdır
Instagram'ın ön kamerayı izinsiz etkinleştirdiği iddiası

Sosyal medya paylaşım uygulaması Instagram'ın, cihazın ön kamerasını otomatik olarak etkinleştirdiği belirtildi. The Verge'in aktardığına göre, iOS 14'ün beta sürümünün yüklendiği iPhone akıllı telefonlarının sahipleri, Instagram uygulamasını izin almadan ön kamerayı etkinleştirerek kullanıcıları takip etmekle suçladı.

iOS 14'ün beta sürümü, kullanıcıları çalışan kamera veya mikrofon konusunda uyarıyor. Kullanıcılar, Instagram'da fotoğraflara bakarken bile uyarı aldıklarına dikkat çekiyor.

Instagram tasarımcıları, bu durumu uygulamadaki hataya bağladı ve uzmanların bu hata üzerinde çalıştığını açıkladı. Uygulamanın, ancak kullanıcının istediği zaman ön ve arka kamerayı açtığı temin edildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Günde 7 saat internetteyiz
27 Temmuz 2020 08:47		 Sosyal medya dünyanın sorunu
26 Temmuz 2020 17:53
İstanbul Bilişim konkordato ilan etti
24 Temmuz 2020 00:18		 Ortak Wi-Fi ağlarıyla ilgili güvenlik uyarısı
22 Temmuz 2020 19:29
Sosyal medya düzenlemesi neler getiriyor?
21 Temmuz 2020 18:13		 Arama motorlarında 'unutulma hakkı' geliyor
21 Temmuz 2020 07:52
Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu kaldırdı
19 Temmuz 2020 22:32		 Twitter 'hack'lenen hesap sayısını açıkladı
18 Temmuz 2020 18:48
Mavi tik kara leke
17 Temmuz 2020 20:17		 Maske çeşitlerini internetten alın!
17 Temmuz 2020 13:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:17 - Bakanlar Koca ve Soylu, Kovid-19'u görüştü21:05 - Trafik kazası geçiren imam ve kayınpederi yaşamını yitirdi21:03 - Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı21:01 - TBMM'de vaka sayısı 43'e yükseldi20:55 - Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü20:52 - Instagram'ın ön kamerayı izinsiz etkinleştirdiği iddiası
20:48 - Bayram öncesi polis ekiplerinden otogar denetimi20:36 - Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi20:35 - YKS'den erken çıkarılmışlardı! ÖSYM'den açıklama geldi20:33 - AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi20:32 - Zonguldak'ta toplu bayramlaşma ve mezarlık ziyaretleri yasaklandı20:27 - Koronavirüse yakalanan beyin cerrahı yaşadıklarını anlattı
20:19 - Oruç Reis, Antalya Gümrük Limanı'na demirledi20:17 - Çeyreğin çeyreği altına yoğun ilgi20:07 - Yönetmeliğe aykırı yapılan tez jürisi CİMER'e ihbar edildi19:55 - Başkanın aylık 22 bin 788 TL'ye makam aracı kiraladığı iddiası19:53 - Bulgaristan'dan gelen haber korkuttu! Türkiye harekete geçti
19:42 - Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerden ilgi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
YKS tercih kılavuzu yayımlandı
Türkiye birincisi öğrencisine otomobilini hediye etti
İddialar Başkan'a soruldu: Kumpasa alet edildim
Altından yeni rekor: 431,70 TL
10 Üniversite için toplamda 830 kadro ihdas edildi
SBB'den kadro işlemleri hakkında kurumlara 7 maddelik genelge!
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
Dolar günü 6,96 TL'den tamamladı
Fabrikada aşçının testi pozitif çıktı, 400 personel izne çıkarıldı
Salgında dikkat çeken 'Türkiye' uyarısı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sağı solu kes 2
zonguldak 1
Uyku göz bandı 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 2
corona virüs vaka sayısı 2
kurban bayramı 2
adana demirspor 1
gram altının 425 liraya çıkması 3
sık la sık 1
hilafet çağrısı 1
SON İLANLAR
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bahşılı Belediyesi İşçi Alım İlanı
Sivas Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı Geçici İşçi Alacak
Fırat Üniversitesi sözleşmeli 362 sağlık personeli alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi sözleşmeli 1 personel alacak
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam