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İşte mutlaka uyulması gereken 'uzun yol' kuralları

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, Kurban Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere hayati uyarılarda bulundu.
 28 Temmuz 2020 21:36
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İşte mutlaka uyulması gereken 'uzun yol' kuralları

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, trafikte bireysel tedbirler alınmazsa salgın gibi herkesi etkileyecek kötü sonuçların oluşabileceğini belirterek, "Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle evde geçirilen uzun günlerin ardından Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollara düşecekler için uyarılarda bulundu.

Her yıl trafik kazalarında ihmaller yüzünden binlerce canın yitirildiğine dikkati çeken Kurt, pandemi nedeniyle evlerde uzun günler geçirildiğini, normalleşme döneminde tedbirlerin alınmaması halinde herkesin yakından izlediği gibi salgın grafiğinin yükseldiğini anlattı.

Kurt, trafiğin de herkesin tek tek sorumluluğunun bulunduğu ortak alanlardan olduğunu kaydederek, "Bireysel tedbirler alınmazsa tıpkı salgın gibi hepimizi etkileyecek kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bu nedenlerle Kurban Bayramı tatilinde kara yollarına çıkacak araç sürücüleri, bu ortak bilinç ve sorumlulukla hareket etmeli." açıklamasında bulundu.

Sürücülerin uzun yolda seyahate çıkmadan önce araçlarının bakım ve kontrollerini yapmayı ihmal etmemesi çağrısında bulunan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir. Lastik hem yola hem hayata bağlar. Aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucu kadardır. Bu alan doğru kullanılmazsa sürücünün ve sevdiklerinin hayatını, trafikteki başka araçlar ve onların hayatları da tehlikeye atılmış olur. Bu nedenle seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastikleriniz gözden geçirilmeli. Mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı."

"YEDEK LASTİĞİN SAĞLAMLIĞINDAN EMİN OLUNMALI"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, yedek lastiğin sağlam olduğundan emin olunması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırılmalı, yıpranma varsa önlemi alınmalı. Lastik, araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun olmalı. Güvenli sürüş için araca en uygun ve en doğru lastik seçilmeli, o doğru şekilde kullanmalı. Pandemi tedbirleri kapsamında seyahat sırasında yolda, araç içinde, dinlenme yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmalı."

Kurt, trafiğin tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı ve güvenli şekilde yürüyeceğini bildirdi.

Lastiklerin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesi gerektiğini aktaran Kurt, uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğinin kontrol edilmesinin ve kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havanın bastırılmasının öneminden bahsetti.

MUTLAKA UYULMASI GEREKEN UZUN YOL KURALLARI

LASİD Genel Sekreteri Kurt, uzun yolda güvenli bir sürüş için "yola dinlenmiş bir halde sabah erken saatte çıkılması" gerektiğine dikkati çekerek, şu önerilerde bulundu:

"Mola yerleri önceden belirlenmeli. Uzun yolda 2 saatte veya her 150 kilometrede bir defa 15 dakika mola verilmeli. Takip mesafesini korunmalı, şehir içinden geçerken hız düşürülmeli. Kısa farlar gece-gündüz açık tutulmalı, hız limitlerine uyulmalı. Emniyet kemeri takılmalı. Çocukları boy ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtmalı, kucakta ve ön koltukta asla taşımamalı. Araçtaki yardım çantası kontrol edilmeli, çekme halatı, takoz, reflector ve fosforlu yelek bulunduğundan emin olunmalı. Aracın ön düzen ayarları ve kontrolleri yapılmalı"

Kurt, fren düzeninin gözden geçirilmesinin önemine değinerek, aracın vantilatör ve triger kayışının incelenmesi, motor ve şanzıman yağlarının kontrol edilmesi, soğutma sıvılarının ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Konforlu yolculuk için aracın klima ve havalandırma sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Kurt, aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanlarının gözden geçirilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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