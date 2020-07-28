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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır süren denetimler kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
 28 Temmuz 2020 22:05
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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 10 gözaltı

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde yaklaşık 2 aydır süren denetimler kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın göreve başlaması ile belediyede 2 aydır yürütülen denetimler sonucu oluşturulan raporlarda, yolsuzluk ve usulsüzlükler tespit edildi. İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda belediyede görevli, aralarında genel sekreter ve daire başkanlarının da olduğu 14 üst düzey yönetici görevden alındı.

Yapılan incelemeler sonucunda Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunun ardından, aralarında belediyede üst düzey yönetici olarak görev yapmış F.K. B.E., Y.E.A., S.Y. ile belediyeye iş yapan müteahhitlerin olduğu 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
DHA
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