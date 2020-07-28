Doğasıyla cezbeden Çiseli Şelalesi misafirlerini ağırlıyor

Karadeniz Bölgesi'nde uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu, derelerdeki şelaleleriyle de dikkati çekiyor.

Her mevsim farklı güzellikler sergileyen kentte 100'ün üzerinde irili ufaklı şelale bulunuyor. Sıcaktan bunalan ve deniz turizmine alternatif arayan turistler, adına türküler yazılan Ordu'nun derelerindeki şelaleleri ziyaret ediyor.

Kentte turizmde önemli yere sahip Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi'ndeki Çiseli Şelalesi de yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Ziyaretçilerin bazıları yüzmeyi tercih ederken, kimileri de ayaklarını suya sokarak serinliyor.

Eşsiz doğal güzellikleri barındıran şelale çevresinde de ziyaretçiler, piknik yapma fırsatı buluyor, fotoğraf kareleriyle manzarayı ölümsüzleştiriyor.

"Ordu'ya gelen bambaşka bir tabloyla karşılaşıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, kenti "3 ay değil, 12 ay Ordu" şeklinde tanıttıklarını anlattı.

"Türkülere konu olan Ordu'nun derelerindeki şelaleler, kentin hem turizm alanında hem de bölgenin tanıtılmasında çok önemli bir unsur." diyen Güler, şelalelerin yanı sıra tabiat harikası kanyonların bulunduğunu kentte, Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli incelemeleri yaptıklarını ve buralar için projeler geliştirdiklerini bildirdi.

Güler, turizm alanlarında doğayı bozmadan gezi yerleri, çay bahçeleri, lokantalar oluşturduklarını anlatarak, "Yani Ordu'ya gelen bambaşka bir tabloyla karşılaşıyor. Buralar bir tabiat harikası. Dolayısıyla biz bunların drone ile fotoğraf ve görüntülerini çektik. Bunun tanıtımını yaptık. Şu anda müthiş bir patlama var." dedi.

Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden haziran, temmuz, ağustosta fındık toplamak için Ordu'ya geliyorlardı. Kısa bir deniz süresi vardı ama Ordu kışın da güzel. Kayak merkezlerimiz var. Yaylalarımız kışın da birer cazibe merkezi. Buna bir de şelalelerimizi, kanyonlarımızı kattık. Ortaya muhteşem bir zenginlik çıktı. Biz şu ana kadar bunun ancak yüzde 10'unu, 15'ini kullanıyorduk. Bundan sonra Ordu'yu çok daha duyacaksınız. Sadece Ordu değil, bütün Karadeniz aşağı yukarı böyle. Onun için müthiş bir faaliyeti başlatarak halkımızın hizmetine sunuyoruz."

"Ordu ve Karadeniz çok öne çıkacak"

Kentin güzelliklerinin yer aldığı videoları sosyal medya aracılığıyla paylaştıklarını dile getiren Güler, burada da doğal güzelliklere büyük ilgi olduğunu kaydetti.

Güler, Karadeniz-Akdeniz Yolu Projesi'nin ticaret ve turizm açısından önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bu yol, aynı zamanda 41 vilayetin ihracat ve ithalat noktaları olacak. Bununla da burada büyük bir hareket başlamış olacak. Aynı zamanda, Kayseri'den Sivas'a kadar İç Anadolu'daki diğer illerin de sahil şehri olma durumu var. Hem deniz hem kano, yelken gibi deniz sporları hem de şelalelerle beraber müthiş bir çekim merkezi olacak. Herkes İsviçre, Avusturya, Norveç'i biliyor ama şimdi burada Ordu ve Karadeniz çok öne çıkacak."

"Gelip görülesi bir yer"

Ailesiyle İstanbul'dan memleketi Ordu'ya gelen Kemal Arslan ise bölgede irili ufaklı birçok şelale bulunduğunu belirtti.

Çiseli Şelalesi'nin, Karadeniz ve Türkiye'de tanınır olduğunu dile getiren Arslan, "Böyle bir doğal güzelliğin gelip görülmesi mahalle için de çok güzel bir şey. Gelenlerden de doğayı kirletmemeleri yönünde bekletimiz var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Arslan, bu mahallede doğup büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bundan 15-20 sene önce buralara gelirdik. Araba yolu da yoktu, patika yollardan geliyorduk. Sabah 9'da gelirdik, akşam 5-6'ya kadar burada hoplar zıplardık. Tabii o zamanlarda burası bilinmiyordu. Şimdi teknolojinin gelişmesiyle sosyal medya ve iletişim aracılığıyla bu tarz yerler keşfedilebiliyor. Güzel ve doğa harikası bir yer olduğunu düşünüyoruz. Hem köyümüz hem tüm Karadeniz hem de Türkiye'miz için gelip görülesi bir yer diye düşünüyorum."

Trabzon'dan balayı için kente gelen Ekrem Koç da Ordu'nun doğasını görmek, farklı yönleriyle tanımak üzere geldiklerini belirtti.

Koç, "Buranın Boztepe'sinden sonra şelaleleri gezmeye başladık. Bugün Çiseli Şelalesi'ne geldik. Gayet güzel, hoş manzara var. Dikkatimi çeken, buraya gelenlerin şelaleye girip çıkması. Su soğuk olmasaydı belki biz de deneyebilirdik." şeklinde konuştu.