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Bungalovlara 'pandemi' ilgisi

Yeni tip koronavirüs nedeniyle izole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi.
 28 Temmuz 2020 23:21
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Bungalovlara 'pandemi' ilgisi

Tüm dünyada alışkanlıkların değişmesine neden olan Kovid-19, turizm sektöründe de tercihlerin farklılaşmasına neden oldu. Sosyal mesafenin kontrol altında tutulabildiği, tenha tesisler bu süreçte ön plana çıktı.

Kiralık yazlıklar, çadır ve karavanlara artan ilginin yanı sıra yine müstakil yapıdaki bungalovlar, bu yılı geçen sezona göre daha yüksek dolulukla geçiriyor.

Çeşme ilçesinde bulunan ve farklı mimarisiyle dikkati çeken Vadi Alaçatı'nın işletmecisi Bülent Özcan, AA muhabirine, salgın nedeniyle ilginin arttığını söyledi.

Telefonlarının artık daha çok çaldığını anlatan Özcan, "Çünkü açık alandayız. Kapalı bir mekanımız yok. Odalarımız arasındaki mesafe de yeterli. Ortak klima da yok. İnsanlar nefes almak için böyle tesisleri tercih etmeye başladılar. Bu sene, geçen seneye göre daha yoğunuz." ifadelerini kullandı.

Salgın sürecinde insanların doğaya karşı daha bilinçli hale geldiğini kaydeden Özcan, bunun daha da artması gerektiğini düşündüklerini de belirtti.

"İstanbul'da arayıp da bulamadığımız bir ortam"

Bungalov evlerde tatil yapmaya gelen Ozan Benlioğlu da eşi Belkıs Benlioğlu ile doğa ile iç içe bir tatil yapmak için yola çıktıklarını söyledi.

İstanbul'da yaşadıklarını belirten Benlioğlu, "Kentin keşmekeşliğinden uzakta bir yer aradık. Burasının ekolojik bir alan olması da bizi cezbetti. Doğayla iç içe ağaç evlerde kalma fırsatı da var. İstanbul'da arayıp da bulamadığımız bir ortam. Binlerce kişinin aynı yerde kaldığı bir otel tercih etmektense burada izole bir tatil yapmak bizim için daha iyi oldu." diye konuştu.

Belkıs Benlioğlu da deniz tatili ve kalabalıktansa daha sakin bir yer olmasından dolayı bungalov tipi evleri bulunan tesise geldiklerini aktardı.

Tesisin agro-turizm imkanına sahip olduğunu ifade eden Benlioğlu, dinlenmek için bu tarz tesislerin daha da etkili olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi.

"Artık insanlar kalabalıklardan kaçıyor"

Tesiste tatil yapan bir başka misafir Can İnelli de Alaçatı'da bulanan tesisin kafalardaki Alaçatı imajından çok uzakta olduğunu ifade etti.

Pandemi nedeniyle aralarında doğal mesafeyi barındıran bungalovlar ve ağaç evlerde tatil yapmayı tercih ettiğini aktaran İnelli, "Artık insanlar kalabalıklardan kaçıyor. Bence bu tarz daha izole, biraz daha doğa ile iç içe olan yerlere ilgi de her geçen gün artıyor." dedi.

Gece olunca gökyüzünü çok net bir şekilde gördüklerine değinen İnelli, "Tamamen şehir kaosundan uzak bir ortam. Benim çok hoşuma giden bir yer. Böyle bir tatil deneyimini tecrübe edilmeli." diye konuştu.

Ege kıyılarında sayıları hızla artan bungalovlarda tesis özelliklerine göre iki kişi gecelik 250 lira ile 700 lira arasında konaklanabiliyor.
Anadolu Ajansı
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