1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sıcaktan bunalanların adresi: Kapuzbaşı Şelaleleri

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, Aladağlar Milli Parkı içinde yer alan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri kentin gürültüsünden ve sıcağından kaçmak isteyenleri ağırlıyor.
 28 Temmuz 2020 23:23
Yazdır
Sıcaktan bunalanların adresi: Kapuzbaşı Şelaleleri

Aladağ'ın zirvesinde kar ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, yaklaşık 80 metreden dökülen buz gibi suyuyla yaz sıcaklığında bunalan turistlerin uğrak yeri haline geldi.

Aladağ Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan şelaleler, hem Kayseri'den hem de diğer illerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kayseri kent merkezine 190 kilometre, Adana'nın Aladağ ile Kozan ilçelerine de 40 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrekarelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, misafirlerine görsel şölen sunuyor.

Doğa harikası şelaleler, dağ yamaçlarından birbiri ardına akarken, ziyarete gelenleri hem görsel yönden cezbediyor hem de yaz aylarının kavurucu sıcaklarında sesiyle huzur veriyor, buz gibi suyuyla serinletiyor.

Ziyaretçilerden Serdar Kılıç, AA muhabirine, salgın sürecinde güvenilir bir ortam istedikleri için Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'ni tercih ettiklerini söyledi.

Kılıç, güzel bir ortamla iç içe olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Nevşehir'den Kapuzbaşı Şelalesi için geldik. Şelaleye bakıp onu seyretmek için buradayız. Gerçekten çok güzel bir yer. Havalar çok sıcak ama burası çok serin bir ortam. Şelale, beklentilerimi karşıladı. Kapuzbaşı Şelaleleri hem serinlik olarak hem görsel güzellik olarak gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Pandemi süreci olduğu için insanlar burada ve genel olarak da kurallara uyuluyor."

"Huzur verici bir yer"

Cihangir Uygun da şelaleleri görebilmek için ailesiyle Kahramanmaraş'tan geldiklerini söyledi.

Beklentilerinin üzerinde bir doğal ortamla karşılaştıklarını anlatan Uygun, şöyle devam etti:

"Kapuzbaşı Şelaleleri'ne gelebilmek için 4,5 saat yol çektim ama gerçekten buna değdi. İlk defa geldim, muhtemelen bundan sonra da her yıl gelirim. Huzur verici bir yer. Oturup doğayı izliyorsun, suyu dinliyorsun, adeta görsel şölen var. Gerçekten harika. Buraya hala gelmeyen varsa hiç zaman kaybetmeden gelsin. Pandemi süreci olduğu için ilk başta bir yayla aramıştık ama burayı görünce hiç tereddüt etmeden geldik. Pandemi sürecinde yaklaşık 3,5 ay hiç bir yere çıkmadık ve hep evdeydik. Şimdi buranın keyfini çıkaracağız."

Ömer Varol ise Kapuzbaşı Şelaleleri'nin insanların dinlenebileceği keyifli bir yer olduğunu belirterek, herkesi bu mekanı görmeye davet etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bungalovlara 'pandemi' ilgisi
28 Temmuz 2020 23:21		 Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor
28 Temmuz 2020 23:16
Doğasıyla cezbeden Çiseli Şelalesi misafirlerini ağırlıyor
28 Temmuz 2020 22:45		 Vaka sayısının arttığı kentte tedirgin eden görüntü
28 Temmuz 2020 20:55
Bulgaristan'dan gelen haber korkuttu! Türkiye harekete geçti
28 Temmuz 2020 19:53		 Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerden ilgi görüyor
28 Temmuz 2020 19:42
Vakaların arttığı ilde uyarılar da dikkate alınmıyor
28 Temmuz 2020 17:41		 İş yerinin kapısına, kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
28 Temmuz 2020 16:08
Bakan Koca'nın vaka artışı uyarısı yaptığı ilde denetimler sıklaştırıldı
28 Temmuz 2020 16:02		 Vali açıkladı: Virüsten ölenlerin sayısı 8 oldu
28 Temmuz 2020 15:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - 4. derece müdür kadrosuna atanan teknik personelin maaşı düşer mi?00:01 - 29 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun00:00 - Bu kampüste hayat var23:58 - Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğa hazırız23:53 - Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sümela teşekkürü
23:48 - AK Parti Milletvekilinin metrodaki fotoğrafları gündem oldu23:26 - Nostaljik traktörlerden oluşan koleksiyon ilgi çekiyor23:23 - Sıcaktan bunalanların adresi: Kapuzbaşı Şelaleleri23:21 - Bungalovlara 'pandemi' ilgisi23:16 - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyaretler sürüyor23:00 - Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
22:49 - WeChat Pay İstanbul Havalimanı'nda kullanılabilecek22:45 - Doğasıyla cezbeden Çiseli Şelalesi misafirlerini ağırlıyor22:41 - Türkiye'de çetelere göz açtırılmıyor22:40 - Kasaplardan 'kurban kesimi' uyarıları22:35 - İşletmeciler, halı sahaların yeniden hizmete açılmasını istiyor
22:33 - Polisten 51 ilde 'KAAN' uygulaması eğitimi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
4. derece müdür kadrosuna atanan teknik personelin maaşı düşer mi?
Kurban rahmettir, paylaştıklarımız hepimiz için rahmet olsun
Bu kampüste hayat var
29 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
muharrem ince 1
adana demirspor 1
kurban bayramı 2
obezite 2
haziran 2021 yılına kadar işçi çıkarma yasağı 2
gram altının 425 liraya çıkması 3
akhisar belediyespor 1
özer hurmacı 1
huylanmak 2
turgutluspor 1
SON İLANLAR
Yalova Yebeltaş Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Sosyal Esenlik Sağlık Hizmetleri Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Thyateria Kazı Başkanlığı Geçici 7 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 9 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 1 İşçi Alacak
Denizli Babadağ SYDV 1 İşçi Alacak
Çanakkale Yenibademli Höyük Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Akaryakıt Hizmetleri 1 İşçi Alacak
Bursa Jeotermal Enerji 3 İşçi Alacak
Bartın Ulubel İmar 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam