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AK Parti Milletvekilinin metrodaki fotoğrafları gündem oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın metro beklerken telefonla üst düzey görüşmelerine tanık olan bir Twitter kullanıcısı, o kişinin milletvekili olduğunu anlayınca şaşkınlığını Twitter hesabından paylaştı.
 28 Temmuz 2020 23:48
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AK Parti Milletvekilinin metrodaki fotoğrafları gündem oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ'ın metro beklerken telefonla üst düzey görüşmelerine tanık olan bir Twitter kullanıcısı, o kişinin milletvekili olduğunu anlayınca şaşkınlığını Twitter hesabından paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Bugün İzmir metroda adamın birisi telefonla 'karayolları müdürünü bağlar mısınız, ilçe sağlık müdürünü bağlar mısınız' diye konuşuyordu. İçimden 'şizofren galiba' dedim. 2 dakika sonra 3-4 kişi yanına gelip 'vekilim nasılsınız' dedi. Adam vekilmiş" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğraftaki kişinin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ olduğu ortaya çıktı. Tweet, kısa sürede 43 bin beğeni ve 480 yorum aldı.

Bazı kullanıcılar, metronun Çankaya istasyonunda telefon çekmediğini belirterek vekilin telefonla nasıl konuşabildiğine şaşırdıklarını yazdı. Bazı takipçiler de, "Halkın arasında bir milletvekili, halk adamı" şeklindeki yorumlarıyla paylaşımı beğendi.
İhlas Haber Ajansı
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