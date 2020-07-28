Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sümela teşekkürü
Fener Rum Patriği Bartholomeos, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sümela'nın restorasyon sonrası ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.
|28 Temmuz 2020 23:53
|Yazdır
Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Bartholomeos'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi.
Bartholomeos'un, görüşmede, Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramını tebrik ettiği de kaydedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|29 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2020 00:01
|Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğa hazırız
28 Temmuz 2020 23:58
|AK Parti Milletvekilinin metrodaki fotoğrafları gündem oldu
28 Temmuz 2020 23:48
|BBP'li iki Belediye Başkanı partisinden istifa etti
28 Temmuz 2020 21:33
|Bakanlar Koca ve Soylu, Kovid-19'u görüştü
28 Temmuz 2020 21:17
|Yeni vaka sayısı iki haftadır 900'ün altına düşmedi
28 Temmuz 2020 20:36
|AK Parti'den deprem ve doğal afet araştırma komisyonu talebi
28 Temmuz 2020 20:33
|Başkanın aylık 22 bin 788 TL'ye makam aracı kiraladığı iddiası
28 Temmuz 2020 19:55
|Bakan Albayrak duyurdu! Türkiye 33. sıraya yükseldi
28 Temmuz 2020 19:34
|'Uygur Türklerinin Çin'e gönderileceği' iddiasına yalanlama
28 Temmuz 2020 19:24