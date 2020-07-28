Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğa hazırız
|28 Temmuz 2020 23:58
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını belirterek, "Türkiye ile olan anlaşmazlığımızın Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı olduğuna inanıyoruz. Komşu Türkiye ile aramızdaki fark bu" dedi.
"Yunanistan her zaman baskı ve tehdit olmadan Türkiye ile diyaloğa hazırdır" diyen Dendias, Atina'da bulunan İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği (AB) ve İş Birliği Bakanı Arancha Gonalez Laya ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz ve Ege'de uluslararası hukuka saygılı olunması gerektiğini belirten Dendias, "Bu nedenle, bu küresel durumun Türkiye tarafından da algılanması son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun hem Türkiye'nin, hem de Türk toplumunun çıkarına olduğuna inanıyoruz" dedi.
ANKARA DA DİYALOG İSTİYOR
Laya ile görüşmelerinde Libya'daki son durumu da ele aldıklarını ifade eden Yunanistan Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği'nin Libya'da başarısız olmasının büyük bir sorun olacağını kaydetti. İspanya Dışişleri Bakanı Aranza Gonzalez Laya da, Ankara'ya gerginlikleri azaltma mesajı ilettiğini söyledi. Akdeniz'de istikrar istediklerini kaydeden Laya, Türkiye'de diyalog yönünde bir arzu gördüğünü söyledi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis da, Laya ile bir araya geldi. Yunan medyasına göre; görüşmede Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim, Ayasofya Camisi ve Libya gündeme geldi.
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