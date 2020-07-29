29 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|29 Temmuz 2020 00:01
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak.
(Ankara/16.00)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın üçüncü enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda sunum yapacak.
(Ankara/10.30)
2- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı dış ticaret ve motorlu kara taşıtları istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı, Azerbaycan'da başlayacak.
(Bakü)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da gerçekleştirileceği toplantıya katılacak.
(İstanbul/14.00)
2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
(İstanbul/21.30)
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