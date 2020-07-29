Adana'da drone destekli terör uygulaması
|29 Temmuz 2020 00:25
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Adana'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince drone destekli 'terör' uygulaması düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin denetiminde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Barbaros, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Hürriyet, Mirzaçelebi ve Güney Kuşak Bulvarı üzerinde 'terör' uygulaması düzenlendi. Uygulamaya, asayiş, trafik, çevik kuvvet ve özel harekat timleri de destek verdi.
Drone ile görüntülenen uygulamada, çevik kuvvet ve özel harekat timleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Uygulama bölgesinde, polisler şüpheli gördükleri şahısları ve araçları durdurup arama çalışmaları yaptı.
Uygulama alanını denetleyen İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, mahallede yaya olarak gezerek esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti.
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