Türkiye'den büyük kararlılık! Yeni bir NAVTEX ilan edildi
Türkiye yeni bir NAVTEX ilan ettiğini duyurdu. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. İşte detaylar...
|29 Temmuz 2020 01:49
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Türkiye Doğu Akdeniz'deki kararlığını dünyaya bir kez daha resmen duyurdu. Yeni ilan edilen NAVTEX ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisi Doğu Akdeniz'de çalışma yapacak. NAVTEX 28 Temmuz'dan 18 Eylül'e kadar olan süreyi kapsıyor. (Sabah)
Navtex nedir?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, denizlerde yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden bu yolla duyurularak, bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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