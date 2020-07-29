Ambulansa çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
|29 Temmuz 2020 06:02
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Bahçelievler'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden Mahmut Ö'nün kullandığı 67 LC 153 plakalı hafif ticari araç bariyerlere çarptı. Kazada aracın kopan tekeri yol ortasına fırladı. Bu sırada aynı istikamette giden Ali Egemen idaresindeki 34 AJ 6602 plakalı ambulans yavaşladı.
Bunun üzerine, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PMD 65 plakalı otomobil de ambulansa arkadan çarptı.
Kazada, ambulansa çarpan otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Belediye ekipleri, kazada yola dökülen akaryakıtı temizlemek için kumlama çalışması yaptı.
Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından açıldı.
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