Bayramda havalar nasıl olacak? - Haritalı
|29 Temmuz 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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