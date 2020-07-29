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Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor

Türkiye-Azerbaycan-Nahçıvan ordularının ortak tatbikatları 'TurAz Kartalı-2020' adıyla bugün havada başlıyor. 1 Ağustos itibariyle karada da devam edecek harp oyunları, Tovuz'a saldıran Ermenistan ve destekçilerine net mesaj olacak
 29 Temmuz 2020 06:40
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Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor

Tovuz kentine yönelik Ermeni saldırıları sonrası Türkiye ve Azerbaycan'ın caydırıcı gücü kara ve hava tatbikatlarıyla sahaya çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ordularıyla ortak tatbikatları bugün başlıyor. Harp oyunlarının ilk etabı havada gerçekleşecek. 'TurAz (Türkiye-Azerbaycan) Kartalı' adı verilen hava tatbikatı önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Tovuz bölgesinin hemen dibindeki Gence'yi de kapsıyor. Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Gence, Kürdemir ve Yevlah hava sahasında 10 Ağustos'a kadar sürekli faaliyette olacak. Türkiye'den F-16 savaş uçakları, İHA ve SİHA'lar, helikopterler ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mig-29, Su-25 savaş uçakları ve Azerbaycan'ın Türkiye'den tedarik ettiği İHA ve SİHA'lar, müşterek senaryo kapsamında hünerlerini sergileyecek. Fiili atışlı tatbikatlarda Gence'deki tatbikat sahasına atılacak bombalar Tovuz'da yankı bulacak.

MEHMETÇİK BAKÜ'DE

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını gösteren tatbikat, Ermenistan tacizleri nedeniyle bu yıl daha da önem kazandı. Kapsamı genişletilen ve hem Bakü hem de Nahçıvan'da icra edilecek harp oyunları kapsamında Türk askeri çok sayıda obüs, tank ve top eşliğinde bölgeye intikal etti. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek Sınır Kapısı'nda Araz Nehri üzerindeki Ümit Köprüsü'nde törenle karşılanan Mehmetçiğin mevcudiyeti bölgede sevince yol açtı. Tatbikatın Bakü bölümü kapsamında da yine kargo uçaklarıyla çok sayıda Türk askeri Bakü'ye ulaştı. Kara birliklerinin harp senaryoları 1-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Birlikler, temsili düşmana karşı ortak şekilde taarruz planlarını çalışacak.

SİYASİ-ASKERİ İTTİFAK

Türkiye ile Azerbaycan, Kars ve Bakü'de düzenli aralıklarla ortak tatbikatlar yapıyor. Ancak önceki yıllarda bu tatbikatlara Türk askerinin katılımı, bölük seviyesinde küçük çaplı oluyordu. Bu yılki tatbikat Ermeni tacizlerinden ötürü oldukça kapsamlı planlandı. Aynı dili konuşan iki ülke ordularının ortak tatbikatı, Ermenistan ve destekçilerine karşı Ankara-Bakü siyasi birliğinin sahadaki askeri karşılığı olarak görülüyor. Türk ve Azerbaycan askerleri, Yukarı Karabağ'dan sonra Tovuz'da, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki enerji ve ulaşım hatlarının kavşağı olarak bilinen bir bölgede cephe açan Ermenistan'a karşı sahadan en net mesajı verecekler.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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