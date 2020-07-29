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FETÖ mağduru komutana görev

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma'daki terfi ve atama kararlarını onayladı. Buna göre; 5 albay ile bir tuğgeneral üst rütbeye yükseltilirken, 4 general ise emekliye sevk edildi. FETÖ mağdurlarından Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Van Asayiş Kolordu Komutanlığına atandı. Böylece Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi.
 29 Temmuz 2020 07:12
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FETÖ mağduru komutana görev

Jandarma Genel Komutanlığı Personeli 2020 Yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameye göre, 5 albay tuğgeneralliğe, bir tuğgeneral tümgeneralliğe terfi ettirildi. Aralarında terfi alanların da bulunduğu 22 generalin yeni görevlerine ataması da yapıldı. Buna göre, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç Jandarma Genel Komutan Yardımcılığına atandı. İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olarak görev yaptığı dönemdeFETÖ kumpasına maruz kalan ve terfisi engellen Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu da Van Asayiş Kolordu Komutanlığına getirildi. Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney de Diyarbakır Jandarma

Bölge Komutanı olarak atandı. Güney'in yerine Asayiş Başkanlığı görevine, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz getirildi.

ŞANLIURFA'YA İLK KEZ GENERAL

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına ilk kez general rütbesi ile atama gerçekleştirildi. Denizli İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Metin Düz, tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Şanlıurfa'nın kritik sınır illerimizden olması nedeniyle böyle bir atamanın yapıldığı belirtildi. Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut da Tayin Daire Başkanı olarak atandı. CHP, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesine katılan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıdan sorumlu tuttuğu Tuğgeneral Bulut hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu. Ünsal Bulut'tan boşalan koltuğa ise Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul getirildi. Öte yandan, İstihbarat Daire Başkanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu Hakkari İl Jandarma Komutanı, Jandarma Özel Asayiş Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy Şırnak Jandarma Bölge Komutanı oldu. İstihbarat Daire Başkanlığına ise Elazığ İl Jandarma Komutanı Gökhan İnan getirildi.

ÇIRAKOĞLU'NA TERFİ

FETÖ'nün İzmir Askeri Casus kumpası kapsamında 26 ay tutuklu kalan Tuğgeneral Engin Çırakoğlu da tümgeneralliğe terfi ettirildi. Astsubay kökenli Çırakoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tuğgeneralliğe terfi ettirildi. İki üniversite mezunu Çırakoğlu, Süper Lig ve Avrupa'da 215 profesyonel müsabakada hakemlik yapmış spor adamı olarak da tanınıyor. Çırakoğlu halen Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri Komutanı olarak görev yapıyor.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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