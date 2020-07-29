Sosyal Medya düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
|29 Temmuz 2020 07:21
|Yazdır
Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif ile, sosyal ağ sağlayıcıları tanımlanıyor.
Kanun kapsamında verilen idari cezalar muhatabın yurtdışında bulunması halinde Bilgi teknoloji ve İletişim Kurumu tarafından bildirilecek.
Düzenlemeyle, suç oluşturan kısmi içeriğin çıkarılmasının mümkün olduğu durumlarda, erişimin engellenmesi kararı yerine içeriğin çıkarılması kararının verilmesi imkanı sağlanıyor.
Yer sağlayıcılık bildiriminde bulunmayan veya bu Kanundaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcı hakkında Başkan tarafından yüz bin TL'den bir milyon TL'ye kadar para cezası verilecek.
Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirleyecek.
Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya, BTK bildirimden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcısına on 10 milyon lira idari para cezası verilecek. BU cezanın tebliğ.i edilmesinden otuz gün sonra yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde idari para cezası otuz milyon TL olacak. İkinci kez verilen idari para cezası tebliğinden otuz gün içinde yükümlülük yerine getirilmediği takdirde sosyal ağ sağlayıcısı reklam vermesi yasaklanacak. Cezanın bir sonraki aşaması ise sosyal ağ sağlayıcısına bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması olacak.
Kişilerin sosyal ağ sağlayıcısına başvurmaları halinde, başvurudan 48 saat içinde olumlu veya olumsuz cevap vermek zorunda kalacak.
Para cezaları bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar bir kat arttırılarak uygulanacak ve bu hüküm 01.10. 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.
TBMM, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tatile girdi
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İletişim Başkanı Altun'dan Yunanistan'a Yunanca mesaj
29 Temmuz 2020 07:48
|Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi
29 Temmuz 2020 07:35
|Türk ve Azeri ordusu bugün ortak tatbikata başlıyor
29 Temmuz 2020 06:40
|Afet ve acil durumlara ilişkin yeni esaslar belirlendi
29 Temmuz 2020 04:03
|Sosyal medyaya kanun teklifinin ilk dört maddesi kabul edildi
29 Temmuz 2020 03:59
|Türkiye'den büyük kararlılık! Yeni bir NAVTEX ilan edildi
29 Temmuz 2020 01:49
|Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı açıkladı
29 Temmuz 2020 01:45
|29 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
29 Temmuz 2020 00:01
|Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye ile diyaloğa hazırız
28 Temmuz 2020 23:58
|Bartholomeos'tan Erdoğan'a Sümela teşekkürü
28 Temmuz 2020 23:53