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Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi

Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilim tırmanırken Türkiye bir ayda Umman, Nijer, Etiyopya ve Arnavutluk ile karşılıklı kritik adımlar attı. Libya'nın güneyden komşusu Nijer ile "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması" imzalandı. BAE'nin komşusu, Körfez'in önemli ülkesi Umman ile yoğun temaslar kuruldu. Umman, BAE merkezli DAMAC şirketini ülkeden çıkardı. Mısır ile sorunlar yaşayan Etiyopya Türkiye'den destek istedi. Yunanistan'ın komşusu Arnavutluk'la da mali ve askeri işbirliği protokolü imzalandı.
 29 Temmuz 2020 07:35
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Dört stratejik müdahale: Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar'da dengeleri değiştirdi

Türkiye, proaktif dış politika stratejisi kapsamında, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'da askeri, siyasi ve diplomatik alanlarda dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor. Son dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, İsrail, Fransa, İsrail ve Mısır'ın oluşturduğu şer ittifakının çevreleme stratejisini, sahada ve masada attığı adımlar kıran Türkiye, dört kritik bölgede son bir ayda hayata geçirdiği inisiyatiflerle, bölgesel güç olma ve oyun kurucu rolünü pekiştirmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü liderliği ve oluşturduğu stratejik vizyon çerçevesinde, Sahel'in kalbi Nijer, Hürmüz Boğazı'nın kilit ülkesi ve BAE'nin komşusu Umman, Balkanlar'da istikrarın kilit ülkelerinden Arnavutluk ve Doğu Afrika'nın yükselen gücü Etiyopya ile güçlü siyasi, ekonomik ve askeri işbirliğinin temelleri atıldı. Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili'nin, Ayasofya'nın 86 yıl aradan yeniden cami hüviyetine kavuşması vesilesiyle, Twitter hesabından yaptığı teşekkür ve kutlama bölgede değişen dengeyi göz önüne serdi.

BAE'YE KARŞI AYASOFYA MESAJI

Körfez bölgesinin sakin gücü Umman'dan yükselen tepki mahiyetindeki açıklamada, "Minarelerinden ezan sesleri ve mihrabında rüku ve secdelerden yoksun bırakıldıktan sonra ve neredeyse bir asırdır bunun için yas tuttuktan sonra Ayasofya'nın tekrar İslam'ın rahmetine dönmesine sevinen ve kutlayan bütün İslam alemine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesiyle BAE, Suudi Arabistan ve Mısır yönetimlerinden Ayasofya Camii'nin gerçek hüviyetini kavuşmasını hedef alan açıklamalarına adeta net cevap verildi. Körfez çetesine karşı Umman'dan Türkiye'ye gelen destek iki ülke arasındaki yakınlaşmanın mesajı oldu.

ÜST DÜZEY DİPLOMATİK GÖRÜŞME

Umman müftüsünün mesajından hemen sonra, Maskat ile Ankara arasında diplomatik temasların yoğunlaştığı görüldü. Pazartesi günü Türk Dışişleri Bakanlığı'nın resmi İngilizce Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda, "Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Seyyid Bedr arasında video konferans yöntemiyle siyasi görüş alış verişi yapıldığı" belirtildi. Görüşmeden hemen bir gün önce Umman yönetimi, Sultan Kabus limanında stratejik bir projeyi yürüten BAE merkezli DAMAC şirketinin çalışmalarına son verdi ve ülkeden çıkardı.

NİJER'LE DÖRT KRİTİK ANLAŞMA

Temmuz ayında Türkiye, Afrika'da Sahel bölgesinin kilit ülkesi ve aynı zamanda Libya'nın güneyden komşusu Nijer'le de dikkat çeken adımlar attı. Dışiişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkent Niamey'deki ziyareti sırasında iki ülke arasında "Malzeme Teslim Protokolü", "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü", "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması" ve "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması" olmak üzere dört kritik anlaşmaya imza atıldı. İmzalardan birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ile telefonda görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanları arasında yapılan görüşme iki taraf arasındaki stratejik işbirliğinin somutlaştığını gösterdi. Türkiye'nin, Libya'nın birbaşka güney komşusu Çad'la da benzer adımlar atmaya hazırlandığı Afrika medyasında belirtildi.
Yeni Şafak
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