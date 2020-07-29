En mahzun hac
|29 Temmuz 2020 08:00
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Korona tedbirleri sebebiyle bu sene yurt dışından hacı adayı kabul etmeyen Suudi Arabistan'da, elektronik ortamda belirlenen bin hacı adayının Mekke'ye intikalleri tamamlandı. Suudi Kralının emriyle Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Banten dahil olmak üzere hiçbir resmi görevli hac yapmayacak. Belirlenen bin kişinin 700'ü 160 ülkeden gelerek Suudi Arabistan'da çalışan kişiler ve aileleri arasından belirlenirken, yurt içinden hac yapmaya hak kazanan 300 kişi ise ağırlıklı olarak korona ile mücadelede aktif rol alan sağlık çalışanlarından oluşuyor.
Hacı adayları Mekke'ye geldikleri andan itibaren ciddi sağlık protokollerine tabi tutuluyor, eşyaları ve kaldıkları oteller sürekli dezenfekte ediliyor, sıklıkla ateşleri ölçülen hacı adayları elektronik bilekliklerle adım adım izleniyor. Hacı adaylarının Kabe'ye yaklaşmaları ve örtüye dokunmaları yasak. Şeytan taşlama alanlarında atılacak taşların bile dezenfekte edilmesi isteniyor. Zilhicce ayının sekizinci günü olan Terviye günü (bugün) hacı adayları ikindiden itibaren gruplar halinde Arafat'a götürülecek.
Osman Sağırlı
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