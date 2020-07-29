Yıllık iznin içinde kalan Kurban Bayramı tatil günleri, izinden düşülür!

Soru: 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuruyum. 27 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında yıllık izin kullanmayı düşünüyorum. Kurban bayramına denk gelen 4 günü kullanacağım yıllık izin süresinden düşebilir miyim?

Cevap: Anayasanın 50. maddesine göre dinlenmek çalışanların hakkı olup, ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartlarının kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Memurlar bakımından ücretli yıllık izin hakkı 657 sayılı Kanununun 102. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre hizmet süresi 10 yıla kadar olan memurların 20 gün, 10 yıldan fazla olan memurların ise 30 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunmaktadır.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda dini bayramlar genel tatil günleri arasında sayılmıştır. Yine aynı Kanuna göre Kurban Bayramı, Arefe günü saat 13.00'ten itibaren dörtbuçuk gün devam etmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı 29.4.2016 tarihli ve 2635 sayılı görüş yazısında, yıllık izin süresi içerisinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin verilirken yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Bu yılki Kurban Bayramı sürecinde 30 Temmuz Perşembe Arefe Günü olup, Bayram 31 Temmuz Cuma günü başlamakta, 3 Ağustos Pazartesi günü de sona ermektedir. 2429 sayılı Kanun dikkate alındığında Kurban Bayramı tatili 30 Temmuz saat 13.00'te başlayacak olup, bayramın ikinci ve üçücü günleri hafta sonuna denk gelmektedir. Uygulamada yarım gün veya saatlik izin hakkı bulunmadığından Arefe günü izin kullanmak isteyenlerin izin hakkından 1 gün düşülmektedir.

Sonuç olarak, Kurban Bayramı süresini de içerecek şekilde yıllık izin talep eden memura izin verilirken Bayram günleri içinde kalan Cuma ve Pazartesi günlerinin izin gün sayısına dahil edilmemesi gerektiğini, ancak Arefe günü ile bayram günleri içinde kalan Cumartesi ve Pazar günlerinin yıllık izin gün sayısına dahil olacağını değerlendirmekteyiz.