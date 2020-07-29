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Trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü, 112 ekiplerinden sigara molası istedi

Aydın-İzmir karayolunda meydana gelen trafik kazasında araç içinde sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralı sürücünün canını hiçe sayarak 112 ekiplerinden sigara molası istemesi şaşırttı.
 29 Temmuz 2020 08:08
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Yaralı şahıs bir süre sigara içtikten sonra ilk müdahaleye izin verdi.

İlginç olay, Aydın-İzmir Karayolu Germencik Ortaklar yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Germencik istikametinden Ortaklar istikametine seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde seyir halindeki saban takılı bir traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen aracında sıkışan sürücü kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu mahsur kaldığı araçtan çıkarıldı.

Araçtan çıkar çıkmaz sigara yakan yaralı sürücü, itfaiye ekipleri ağzından sigarasını alınca sigarasını içmek için görevlilere adeta yalvardı. Canını hiçe sayıp sigarasını içmeye devam eden yaralı sürücünün kendisine ilk yardım uygulamak isteyen 112 Acil Servis ekiplerinden de sigara molası istemesi herkesi şaşırttı. Sedye üzerinde de bir süre sigara içen şahıs daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kazazedenin tiryakiliği adeta pes dedirtti.
İhlas Haber Ajansı
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